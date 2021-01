Ööpäevaga lisandus 290 positiivset koroonatesti, suri neli inimest

Möödunud ööpäevaga suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, alates pandeemia algusest on koroonaviirus nõudnud Eestis 287 inimese elu.

Haiglaravil viibib 28 inimest rohkem kui päev varem, seega on haiglates kokku 412 patsienti. Neist juhitaval hingamisel on sama palju kui päev varem ehk 26 inimest ja intensiivravil on 42 inimest (päev varem 41).

Kõige enam ehk 156 positiivset koroonatesti lisandus Harjumaale, Ida-Virumaale tuli juurde 38, Pärnumaale 33 ja Lääne-Virumaale 12 positiivset testitulemust. 132 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Järvamaale lisandus üheksa, Võru- ja Tartumaale lisandus kaheksa, Põlvamaale neli, Viljandimaale kolm, Rapla-, Valga- ja Läänemaale lisandus kaks uut nakkusjuhtumit ning Hiiu- ja Jõgevamaale lisandus üks uus nakkusjuhtum.

Saaremaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 601,44 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 12,5 protsenti.

Koroonavaktsiini sai pühapäeval 223 inimest. Kokku on Eestis vaktsineeritud 10 972 inimest.