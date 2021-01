Eelisjärjekorras saavad vaktsiini kätte Harjumaal, Ida-Virumaal ja saartel asuvad ning suurema klientide arvuga hooldekodud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme teinud väikese prioritiseerimise, sest arvestada tuleb sellega, et hooldekodus on elanikkond, kes võib olla koroonaviirusesse nakatudes haiglatele väga suur koormus. See tähendab seda, et saared on kindlasti riskipiirkond, et seal saaks tagatud nakkusohutus. Samamoodi piirkondades, kus praegu on haigestumine suurem," selgitas haigekassa osakonnajuht Külli Friedemann.

Põlva valla hooldekodu juhaja Aet Olle ei osanud veel öelda, millal vaktsiin nende hooldekodusse jõuab.

Tallinnas asuvas Iru hooldekodus algab vaktsineerimine aga järgmisel nädalal.

"Meil on praegu teada, et meie saame enda vaktsiini 11. jaanuaril, see tähendab järgmisel esmaspäeval ja teisipäevast alates hakkame vaktsineerima. Esmajoones muidugi enda töötajaid, et säilitada personali võimekus ja siis juba edasi liigume klientide juurde," rääkis Iru hooldekodu direktor Jaanika Luus.

Reedel said Hiiumaa hooldekodudest kõik soovijad esimese vaktsiinidoosi. Vaktsiinist loobujaid oli saarel kümme protsenti. Põlva valla hooldekodus on vaktsiinist loobunud aga pooled.

"Kardetakse oma tervise pärast, kardetakse, mida see vaktsiin endaga kaasa võib tuua, et nad tunnevad ennast halvasti oma tervise pärast, neil on halb olla ja nad kardavad, et olemine läheb neil veel halvemaks, kui nad saavad vaktsiini," rääkis Aet Olle.

Iru hooldekodus on pärast koroonaviiruse puhangut vaktsineerimise soovijate arv tõusnud kümne protsendi võrra. Oma soovi on muutnud eelkõige töötajad.

"Praegu meil on 74 protsenti klientidest nõusoleku andnud, on ka kõhklejaid. Aga töötajatest on praegu 73 protsenti," ütles Luus.

Iru hooldekodu plaanib saada töötajad kolme päeva jooksul vaktsineeritud. See, millal kliendid vaktsineeritud saavad, sõltub järgmise vaktsiinidoosi saabumise ajast.

Haigekassa loodab saada kogu Eestis hooldekodudes esimese ringi vaktsiine tehtud järgmise kolme nädala jooksul.