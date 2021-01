Härma rääkis "Terevisioonis", et praegu on liiga vara öelda, et vaktsineeritu ei pea kandma maski. Ka koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed võivad endiselt ise nakatuda, aga nende haigus ei arene kaugele ning see kulgeb tõenäoliselt kergemalt ja vähemate sümptomitega.

Samuti võib vaktsineeritu nakkust edasi kanda ning praeguses olukorras, kus riskirühmad on Eestis veel vaktsineerimata, tasub vaktsiini saanud inimestel endiselt kanda maski, kuni me teame, et riskirühmad on kaitstud. Alles seejärel saab maskikandmistega lõdevamaks minna, selgitas Härma.

"Kui oleme vaktsiini saanud, siis me käitume täpselt samamoodi edasi, nagu me praegu oleme käitunud, senikaua, kuni meil on teadmine, et meie riskirühmad on vaktsineeritud. Kanname tööl maski, kanname avalikes ruumides, kus meil on tihedad kokkupuuted, kanname patsientidega maski. Kanname seni, kuni teine laine saab läbi ehk meil on piisavalt vaktsineeritud inimesi, seni me jätkame neid kõiki häid tavasid, mis me oleme praegu õppinud."

Härma kinnitusel vaktsineeritakse ka need inimesed, kes on varem COVID-19 läbi põdenud, kuna pole teada, kui kauaks läbipõdemine immuunsuse annab, aga seda ei tehta esmajärjekorras. Ta selgitas, et kui vaktsiini napib, siis on mõistlik esmalt vaktsineerida need, kes pole läbi põdenud ning hiljem need, kes on.

Seni vaktsineeritud on raporteerinud kõrvaltoimetest, mis on vaktsineerimise puhul tavapärased, näiteks süstekoha punetus, väsimus jne. Mingitest erakordsetest kõrvaltoimetest Härm kinnitusel teateid pole.

Sel nädalal jõuavad Eestisse juba kahe erineva tootja vaktsiinipartiid. Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles "Terevisioonis", et esmaspäeva pärastlõunal jõuab terviseameti lattu 9750 ametlikku doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini, mis on kolmas selle tootja partii. Härma lisas, et kolmapäeval on oodata 1200 doosi Moderna vaktsiini.

Jesse rõhutas vaktsineerimise olulisusest rääkides, et kaitsesüsti saamise korral pole haigestumine nii raske ning väheneb haiglaravi vajadus, eelkõige vanemate inimeste, hooldekodudes viibijate ja teatud krooniliste haigustega inimeste puhul, mis omakorda vähendab haiglate ülekoormusohtu.

Küsimusele, kuidas Iisrael on saanud muu maailmaga võrreldes oluliselt rohkem inimesi vaktsineeritud, vastas Jesse meediast pärit andmetele tuginedes, et Iisrael ostab vaktsiini 3-4 korda kallima hinnaga. Eesti puhul rõhutas asekantsler, et meiesuguses väikeriigis on vaktsiin saada ainult tänu Euroopa Liidu ühislepingutes osalemisele, kuna suurkorporatsioonides on väikeriigil üksi raske oma tingimusi esitada.