President Kaljulaid käis aasta lõpus Šveitsis suusareisil

"Šveitsi ja Eesti viiruslik olukord ning nakatumise näitajad ja numbrid ei erinenud omavahel. Risk Eestis nakatuda oli selle järgi sama, mis Šveitsis," sõnas Linnamäe ERR-ile.

Linnamäe selgitas, et naastes tegi Kaljulaid esimese testi Eestisse saabudes ning see oli negatiivne. Siis jäi president Linnamäe sõnul nn piiratud isolatsiooni ja andis selle lõppedes ka teisegi koroonatesti, mis oli samuti negatiivne.

"See on piiratud isolatsioon piltlikult öeldes, et tööl tohib tohib käia, aga poes ja teatris mitte, mitte et see niikuinii väga võimalik oleks," sõnas Linamäe.

Ta lisas, et Kaljulaid sai ka isolatsiooni ajal oma tööülesandeid täita ning teeb neid ka praegu.