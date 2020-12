OECD-s algavad konsultatsioonid uue juhi valimiseks 7. jaanuaril

"Saadikute korpuse vanem (Briti saadik - toim.) peab konsultatsioone iga liikmeriigiga eraldi, et selgitada välja, millistel kandidaatidel on suurem tõenäosus jõuda konsensusliku või sellele lähedase toetuseni. Seejärel teavitab ta iga vooru tulemustest saadikuid," selgitas välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova.

Tema sõnul algavad konsultatsioonid 7. jaanuaril, jätkuvad nädalaste vahedega ja toimuvad märtsi alguseni. Kuid samas ei saa lubada, et protsess selleks ajaks lõpule jõuab, rõhutas Kamilova. Samuti pole teada, mitu konsultatsioonide vooru võib toimuda.

Küsimusele, kuidas Kaljulaidi kuulamine läks, vastas välisminsteeriumi esindaja, et kuna iga riigi hinnangud ja konsultatsiooniprotsess ise on konfidentsiaalsed, ei saa üldpildi osas objektiivset hinnangut anda.

Ka presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe tunnistas, et Kaljulaidi sooritust on raske konkurentidega võrrelda, kuna nad teiste kuulamiste juures ei olnud.

"Riigipea kompetentsid on üldiselt teada ja seisukohad paljudes teemades, mis jutuks tulid, ei ole ka kuidagi üllatavad. Vastukaja ja hinnangutega tegeleb praegu eeskätt iga riik ise," märkis ta. "Kindel on see, et kõik kandidaadid on tugevad ja nii palju kui kuulda on, siis keegi otseselt "lati alt" läbi ei jooksnud ka intervjuudel. Aga ega sellele maksa ka liiga palju tähelepanu pöörata, sest nagu selliste kõrgete ametikohtade puhul ikka, ei pruugi selle otsingu eesmärk olla tingimata kõige parema, targema või kogenuma kandidaadi valimine, vaid selle kandidaadi leidmine, kelle peale kõik riigid suudavad lõpuks kokku leppida," lisas Linnamäe.

Linnamäe märkis, et Eesti presidendil valimiste praeguses protsessis enam aktiivset rolli ei ole, kuna sellistel puhkudel on see eeskätt riikide diplomaatide töö.

OECD praeguse peasekretäri Angel Gurria kolmas viieaastane ametiaeg lõppeb 2021. aasta mais. Mehhiko endine diplomaat ja majandusteadlane on sellel kohal töötanud alates 2006. aastast.

Kaljulaidi kandidatuuri dokumendid andis 1. oktoobril üle Eesti suursaadik OECD juures Clyde Kull. 5. oktoobril peetud tutvustuskõnes olid Kaljulaidil fookuses maailma digitaliseeriumine ja ajaga kaasas käiv maksusüsteem, samuti areng keskkonnasäästlikkuse poole.

Kaljulaidi konkurendid OECD uue juhi kohale on USA presidendi Donald Trumpi nõunik Christopher Liddell, Austraalia endine rahandusminister Mathias Cormann, Euroopa Komisjoni endised volinikud, rootslanna Cecilia Malmström ja kreeklanna Anna Diamantopoulou, Tšehhi endine tööstusminister Vladimir Dlouhy, Šveitsi endine keskpankur Philipp Hildebrand, OECD asejuht Vestergaard Knudsen Taanist, Poola keskkonnaminister Michal Kurtyka ja Kanada eksrahandusminister William Morneau.

OECD on 1961. aastal asutatud demokraatlike, turumajandusega riikide valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on info ja eksperthinnangute vahetamise kaudu aidata kaasa maailmamajanduse ning liikmes- ja mitteliikmesriikide majanduse arengule ning maailmakaubanduse laienemisele. Organisatsiooni kuulub praegu 37 riiki ning nende majanduste kogusumma moodustas 2017. aastal nominaalselt 62 protsenti kogu maailma sisemajanduse koguproduktist.