Viimase aastaga on küll langenud Eesti Meediaettevõtete Liitu (EML) kuuluvate suuremate ajalehtede trükiarvud, kuid samal ajal on jõudsalt kasvanud tasuliste digitellimuste arv.

EML-i veebilehel avaldatud statistika näitab, et aasta jooksul on digitellimuste hulk jõudsalt tõusnud.

Aasta eest detsembris oli väljaannetel tasulisi digitellijaid 84 965, selle aasta detsembris juba 126 601. Ehk juurde tuli kõikide väljaannete peale kokku üle 40 000 digitellimuse.

Kuidas need väljaannete vahel jagunevad, seda EML ei avalda. Kuid näiteks Postimees Grupi juht Andrus Raudsalu on hiljuti öelnud, et Postimehe ja selle alla kuuluvate maakonnalehtede digipaketil on praegu 40 000 digitellijat.

Paberlehtede tellijaid jääb seevastu aina vähemaks. Eesti kuue suurima ajalehe tiraaž vähenes aastaga kokku 22 800 eksemplari võrra.

Kord nädalas ilmuva Maalehe tiraaž vähenes eelmise detsembriga võrreldes enim. 54 000 eksemplarist sai 42 800.

Eesti Ekspressi tiraaž langes aga võrdlemisi vähe, vaid 400 eksemplari võrra - 24,1 tuhandelt 23,7 tuhandele.

Eesti Päevalehe trükiarv langes 13,5 tuhandelt 12 tuhandele, Postimehe oma 38,9 tuhandelt 34,7 tuhandele, Õhtulehe oma 42,9 tuhandelt 38,5 tuhandele.

Kord nädalas ilmuma hakanud Äripäeva tiraaž langes 6,7 tuhandelt 5,6 tuhandele.