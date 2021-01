Selgusid 2020. aasta parimad pressifotod

Fotograaf Heiko Kruusi märkis "Ringvaates", et saak oli tänavu veidi väiksem kui tavaliselt, sest fotograafid on ilmselt saanud mõnevõrra vähem väljas käia ja tehtud on ka muudatusi reeglites, mis soosisid seda, et pilte esitati natukene vähem kui eelmisel aastal.

"Fotograafid on ise olnud head toimetajad ja saatsid ainult häid või väga häid fotosid," lisas Kruusi.

Zürii esimees oli Äripäeva uudiste ja uuriva toimetuse juht Viivika Rõuk. Eestist olid fotosid hindamas ajakirjanik Jaanus Piirsalu ja spordifotograaf Joosep Martinson. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Leedu dokumentaalfotograaf Tadas Kazakevicius ning Soome juurtega ent Hollandis tegutsev koolitaja, visuaalne kunstnik, toimetaja ja kuraator Rebecca Simons.

Kokku laekus konkursile 539 fotot, osalejaid oli tänavu 43. Aasta Pressifoto ning parim uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto selguvad Pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle märtsi alguses.

Aasta pressifoto 2020 nominendid:

UUDIS

Pilguheit hukkunud kolleegi mootorrattale. Autor/allikas: Hannes Dreimanis, Õhtuleht

20. juuni õhtul sai häirekeskus teate, et Tallinnas Pirital Randvere teel põrkasid kokku sõiduauto ja mootorratas. Õnnetuses hukkus 30-aastane mees. Pildil annab juhuslikult mööduv mootorrattul hukkunud kolleegile noogutusega au.

Siseminister ja näomask. Autor/allikas: Jaanus Lensment, Delfi

Kuidas see mask siis ette käib? Siseminister Mart Helme 23. aprillil valitsuse pressikonverentsil.

Fotoseeria. Teine laine. "Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul." Autor/allikas: Liis Treimann, Äripäev

Koroonaviiruse teine laine räsib eesti eluolu ja haiglaid karmimalt kui kevadine puhang. Haigestunuid on sadades enam, voodikohti ja haiglapersonali napib. Riigi suurimaks puhangukoldeks kujuneb ida- virumaa.

Ida-Viru Keskhaiglas lamab pildistamise hetkel 54 koroonaviirusega patsienti, neist kuus intensiivravis. Narva haiglas oli detsembri keskpaigas nakatunuid 32. Ida-Virumaale lisandub nakatunuid praegu ööpäevas ligi sadakond, maakonna viimase kahe nädala nakatumismäär 100 000 elaniku kohta on üle tuhande. Et oleks selge: kui Ida-Virumaa oleks riik, siis oleks ta nakatumise poolest Euroopa tipus. Seega pole imestada, et haiglate arstid ja õed on pinges. Saadakse hakkama, ent kinnitatakse kui ühest suust: kõige suurem puudus on personalist, eelkõige õdedest. Personal peab kogu aeg valvel olema, ühes vahetuses töötab üle kümne inimese. Arstid töötavad juba iga päev, mõned õed on praeguseks nii väsinud, et ei suuda enam lisavahetusi võtta.

OLEMUS

Esmakohtumine uue pereliikmega. Autor/allikas: Marko Saarm, Sakala

Eriolukorra tõttu ei lubata pereliikmeid sünnitusosakonda.

Jõulud Kookla külas põlenud majas. Autor/allikas: Elmo Riig, Sakala

Igor Poliakov elab külma ja suitsu täis tuba trotsides põlenud majas edasi. Talle on erinevaid pakkumisi tehtud valla poolt ja ka mõned eraisikud on pakkunud, aga tema ikkagi tahab olla oma elukohas.

"Rahvusballett karantiinis". Autor/allikas: Stanislav Moškov, Õhtuleht

Eesti Rahvusballeti eriolukord: kes kokkas varvaskingad jalas, kelle tugipuuks sai kapiuks ning kes julges häälekaid hüppeid teha?

Kes vähegi balletietendusi vaatamas käinud, teab, et baleriinide varvaskingad on hüpete järel põrandaga kokku puutudes üsna häälekad. Mis saab aga siis, kui aga teatrimaja läheb eriolukorra tõttu pausile ja baleriin tahab samu hüppeid teha kodus? Mida alumised naabrid ütlevad? Või milise lahenduse leidsid Eesti Rahvusballeti tantsijad sellele, et kodus pole neil seinasuurust peeglit ja stanget nagu proovisaalis? Tulevad sel juhul appi diivani seljatugi, tool või köögilaud? Rahvusballeti trupp on eriolukorra läbi teinud. Vägagi leidlikult.

PORTREE

Matusebüroo juht. Autor/allikas: Jaanus Lensment, Delfi

Toomas Daumi juhitud Tallinna matusebüroosse jõuab aastas kuni 2500 surnut.

Visionäär. Autor/allikas: Andras Kralla, Äripäev

Sõjakoleduste eest 1943. aastal koos vanematega Soome põgenenud Jaan Manitski vaatab oma kodukülas Viinistul merele. Nüüd juba ligemale kolmkümmend aastat tagasi Eestis ning arendab oma külas kunstielu.

Õrnusehetk: "Juss, anna musu ka!". Autor/allikas: Tiina Kõrtsini, Õhtuleht

Kihnu Virve oma 34-aastase hobusega.

SPORT

Uus täht on süttinud. Autor/allikas: Martin Ahven, Õhtuleht

13aastane Eneli Jefimova püstitas 200 meetri rinnuliujumises Eesti täiskasvanute rekordi.

Esinumber. Autor/allikas: Tairo Lutter, Postimees

Eesti tennise esinumber Anett Kontaveit kodusel Fed Cup turniiril.

Eesti meister. Autor/allikas: Maria Kilk, ajakiri Maadlus

Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses jõudis kuldmedalini Timur Alikhanov Kohtla-Järvelt, kes tegelikult peab ennast siiski eelkõige treeneriks.