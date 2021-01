Narva linnavalitsuse ülejäänud kolm liiget jäeti ametisse eelmisest koosseisust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narvas polnud majandusvaldkonna abilinnapead viimase pooleteise aasta jooksul, sest linnamajandusega tegeles linnapea.

42-aastase ettevõtja Sergei Gorlatši ülesanne on linna arengu eest vastutavate ametite töö koordineerimine ning pikaleveninud mahukate taristuprojektide lõpetamine.

"Sel aastal viiakse ellu väga palju infrastruktuuri- ja ehitusprojekte. Need on Rahu ja Kerese teede rekonstrueerimine ja Narva raekoja rekonstrueerimine. Ma arvan, et kui linnapeal on vaja minu abi selles suunas, siis ma olen valmis selleks tööks," ütles Gorlatš.