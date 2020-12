Keskerakonna sisetüli tuules saab Narva kolmapäeval uue linnapea

"Üks töö tuleb korralikult lõpetada, enne teise alustamist," ütles Raik ERR-ile.

Riigikogust lahkumise hüvitise kavatseb Raik Narva linnapeaks valituks saades vähemalt osaliselt annetada Toidupangale.

Raiki asendusliikmeks läheb riigikokku Eduard Odinets.

Raik ütles, et riigikogust lahkumise puhul on küll teatav risk, aga tal on piisav kindlus, et hääled tulevad volikohus kokku.

Kolmapäeval seatakse üles ka novembris linnapea ametist umbusaldatud Aleksei Jevgrafovi kandidatuur. "See on väga hea, et Jevgrafovi kandidatuur seatakse üles, kuna Narvas koguti tema toetuseks ka allkirju. Oluline on, et vaidlus, kes võiks olla järgmine linnapea lõppeks demokraatlikul viisil," kommenteeris Raik.

Keskerakonna Narva piirkonna juht Yana Toom peab tõenäoliseks Raiki valimist linnapeaks.

"See poliitiline matemaatika on see, et Jevgrafov hääli ilmselt kokku ei saa ja linnapeaks saab Katri Raik," ütles Toom ERR-ile.

Samas näeks Toom võimul mõlemaid - nii Raiki kui ka Aleksei Jevgrafovit. "Nad mõlemad tegelikult väärivad seda, et olla võimul, sest mõlemal on väga tugevad küljed ja see oleks väga äge tandem," sõnas Toom.

Rääkides Jevgrafovi Narva haigla nõukogu liikmeks nimetamisest ütles Toom, et protseduuriliselt ei olnud see väga korrektne. "Ilmselt see vastab tõele. See, et seal alustati menetlust, siis parem juba alustada menetlus ja teha asjad selgeks kui külvata kuulujutte, et midagi on valesti," lausus Toom.

Toomi hinnangul andis Jevgrafov nõukogu liikmeks minemisega mõista, et tema valik on tehtud. "Et tema eelistab praktilist tööd haiglas poliitilisele võitlusele linnapea tooli ümber," rääkis Toom.

Toom VS Tammiste

Esmaspäeva õhtul lekkis meediasse Keskerakonna juhatusele saadetud pöördumine, milles endine kauaaegne Narva linnapea Tarmo Tammiste ja veel viis piirkonna juhatuse liiget avaldavad nördimust ja vastuseisu tegevusele, millega üritatakse piirkonna juhatuse nõusolekuta võtta erakonda vastu uusi liikmeid.

Ühtlasi teatavad kuus Narva piirkonna juhatuse liiget, et nad ei pea võimalikuks jätkada koostööd Narva piirkonna juhi Yana Toomi ja Keskerakonna Ida-Virumaa koordinaatori Allen Alletiga.

Pöördumise autoriteks on märgitud Tarmo Tammiste, Vitali Iljin, Jana Kirs, Maksim Volkov, Ljudmilla Morina ja Natalja Shibalova.

Yana Toom teatas teisipäeval ERR-ile, et Tarmo Tammiste võltsis kolme inimese allkirja.

Tarmo Tammiste lükkas selle süüdistuse tagasi. "Esiteks ei ole seal ühtegi allkirja. Seal on lihtsalt ära toodud nimed. Teiseks, ma ei ole midagi võltsinud. Kõik inimesed, kelle nimed seal all on, on selle kirja sisuga kursis. Kaks nädalat tagasi võtsin inimesed kokku, selgitasin, lugesin kirja ette ja mitte keegi ei öelnud, et ta ei ole nõus, et tema nimi seal all on," rääkis Tammiste.

"No ei vasta tõele," ütles selle peale Toom. "Ma teadsin, et inimesed kogunesid ja arutasid asja, et Narva piirkonnas käärib. Ja arutati Jevgrafovit, mitte Toomi. Ja siis Tarmo ütles, et teate, ma teen ühe kirja juhatusele, et meile see ei meeldi. See asi jäi ripakile. Ja selle teadmisega, et Tarmo võib-olla teeb mingisuguse kirja ja see kiri kooskõlastatakse ja selle kirja sisu puudutab inimeste võtmist Keskerakonda - sellega mindi laiali ja arvati, et seda arutatakse veel. Ja siis inimesed nägid seda uudistest. Need inimesed on Jana Kirs, Natalja Shibaliva ja Ljudmilla Morina. Nad on väga nördinud praegu," lausus Toom.

"See sisemine konflikt niivõrd naeruvääristab seda erakonda Narvas, et ei ole enam mingit opositsiooni ka vaja enam. Ise teeme ennast lolliks," sõnas Toom.

Novembris Narva linnapea kohalt tagandatud Aleksei Jevgrafov ja linnavolikogu esimehe kohalt tagasi astunud Irina Janovitš ning veel hulk fraktsiooni Kodulinn Narva liikmeid otsustasid astuda Keskerakonda, mis annaks Keskerakonnale taas absoluutse enamuse volikogus.

Toomi sõnul tahab ta linnavolinike taas Keskerakonda võtmist arutada keskjuhatuse laual. Toom usub, et lahkunud linnavolinikest saavad taas uuesti Keskerakonna liikmed. "Ma usun, et saavad. Võib-olla mitte veel homme, aga pikas plaanis raudselt," ütles Toom.

Katri Raik ütles Keskerakonna sisetüli kohta, et päris probleemide taustal ei tule selline võimuvõitlus kellegile kasuks. Raik loodab, et töörahu saabub uue Narva piirkonna juhi leidmisega.

Narva linnavolikogu Keskerakonna ja Katri Raiki juhitav Meie Narva fraktsioon sõlmisid 27. novembril Narva valitsemiseks koalitsioonilepingu.