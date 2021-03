Kolmapäeval Ida-Virumaa ajakirjanikega rääkinud Helme tunnistas, et seni oli EKRE organisatsioon maakonnas väga nõrk ning Narva oli "täitsa valge laik".

Helme sõnul oli selline olukorda tingitud sellest, et erakonnal lihtsalt ei jätkunud jõudu Ida-Virumaal tegutsemiseks, kuna keskenduti nendele piirkondadele, kus EKRE toetus oli juba kõrge.

Nüüd aga kavatseb EKRE tugevdada oma kohalolekut ka Kirde-Eestis, rääkis Helme. Tema sõnul kavatseb erakond minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga mitmes Ida-Viru omavalitsuses, muuhulgas ka Narvas.

Rääkides selles, kes võiksid Ida-Virumaal EKRE-sse panustada, leidis Helme, et need peaksid olema kohalikud, kes seni ei ole poliitikas osalenud.

Helme tunnistas, et EKRE-l on venekeelsete valijatega nii erimeelsusi kui ka sarnaseid arusaamu. "Täna on meil eestlaste ja venelaste vahel hea tasakaal. Me ei taha seda ära rikkuda," lisas EKRE aseesimees.

Narvas ei ole EKRE varem valimistel osalenud. 2017. aasta kohalikel valimistel konkureerisid linnas Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Edgar Savisaare valimisnimekiri ning valimisliidud "Patrioot" ja "Meie Narva". Valimistel said Narva volikokku 23 Keskerakonna nimekirja kandidaati ja kaheksa "Meie Narva" liiget.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.