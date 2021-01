Lauri Tankler: Trumpi poliitiline karjäär lõppes juba valimiste kaotamisega

"Ma arvan, et see oli tegelikult läbi juba sel hetkel, kui ta valimised kaotas. See, kuidas ta on üritanud nüüd erinevate meetmetega pikendada oma vaevasid ja lootnud, et tema ametiseisund annab talle kuidagi mingisugust veenvust juurde, et "tõepoolest valimised olid kuidagiviisi võltsitud", see on lihtsalt mingisugune järelmõju, mida me paljude teiste poliitikute puhul ei ole näinud, kes on valimisi kaotanud," rääkis Tankler "Välisilmas".

"Aga olgem ausad, ega tegelikult Donald Trump ei olnud ka poliitik siis, kui ta vabariiklaste presidendikandidaadiks üldse sai. See, kui ta ei oska poliitiku kombel seda protseduuri läbi teha pärast valimiste kaotamist, siis see ei ole ka täiesti üllatav," lisas ta.

Seda, et Trumpi tagandamisprotseduur senatis läbi läheks, Tankler ei usu. Samas on tema hinnangul selle protseduuri algatamine esindajatekojas juba märgilise tähtsusega, sest see teeb Trumpist esimese presidendi, keda püütud kaks korda ametist tagandada.

"Arvan, et see ei lähe senatist läbi, seal pole nii palju senaatoreid, kes võtaks selle asja ette. Ja võib juhtuda, et isegi arutlusele ei võeta seda ja lükatakse edasi, kuni ameti üleandmine toimub ära," ütles Tankler.

Tankleri hinnangul on valitud presidendil Joe Bidenil USA rahva ühendamine keeruline.

"Kuidas sa ühendad seda osa rahvast, kes läks ja üritas reaalselt teha ülestõusu? Raske on öelda selle kohta riigipöördekatse, aga ütleme, et see oli mäss ja ülestõus, mida ametisolev president päriselt kutsus neid üles tegema," ütles ta.

Tema sõnul on hulk presidente suutnud USA-d juhtida ka nii, et rahvas on lõhestunud.

"Paistab, et hulk presidente on suutnud teha seda viimastel aastatel niikuinii Ameerika Ühendriikides ja on vedanud Ameerika Ühendriigid läbi nendest kõikidest protseduuridest niipidi ka. Ma ei taha öelda, et ta ei tohiks seda teha, vastupidi, kahtlemata hea poliitik, võimulolija ja juht peaks olema võimeline viima oma rahvast edasi mingite ideaalide ja paremuse poole ja hoian pöialt kõikidele võimulolijatele, et nad suudaks seda ka teha. Samamoodi lootsid inimesed, et nii pea kui Trump saab võimule, ka tema suudab ühendada rahvast nii, et ta kuidagi ühendaks ka kõiki Hillary Clintoni pooldajaid, kes justkui olid küll kaotanud, aga võitnud rahvahääletuse. See ei tulnud kuidagi välja, vastupidi, see on läinud järjest rohkem lahku," rääkis Tankler.

Trumpi pärand on Tankleri hinnangul see, et kogu maailm mõistis, et ühel hetkel võib võimule tulla inimene, kelle tegevus meile ei meeldi.

"Väga keeruline on seda niimoodi öelda, et mida ta on teinud head. Mina arvan, et ta on toonud meie kõikide - nii ameeriklaste kui ka meie, üle maailma - teadvusesse selle olukorra, et teatud hetkedel me peame olema valmis selleks, et rahvas valib kuskile pukki teatud inimese, kelle tegevusega me ei pruugi mitte lihtsalt rahul olla, vaid kelle tegevus ei pruugi meile üldse meeldidagi ja siis samal ajal me peame riigina jätkuvalt ikkagi n-ö esindama oma riiki, oma rahvast, oma ideaale, samal ajal kui kuskil võib olla presidendiks või on võimul keegi, kes meile üldse ei pruugi meeldida," arutles ta.

"See oskus on delikaatne ja see on diplomaatiat vajav asi ja võib-olla pärast seda, kui Kapitooliumile on toimunud kogu see siin viimastel päevadel, siis äkki see tegelikult on hoopis viinud selleni, et vabariiklased ja demokraadid on natukene rohkem isegi ühel meelel selles, et kuidas hoopiski riigina, Ameerika Ühendriikidena maailmas edasi minna," lisas ta.