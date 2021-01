USA demokraadid kiirustavad Trumpi tagandamisega

Vabariiklased keeldusid ühehäälselt vastu võtma demokraatide resolutsiooni, millega kutsuti asepresident Mike Pence'i üles algatama president Donald Trumpi ametist eemaldamiseks põhiseaduse 25. paragrahvi. See tähendab, et resolutsiooni üle peab nüüd hääletama esindajatekoja täiskogu ja kui see läheb läbi, siis on Pence'il aega ööpäev otsuse tegemiseks. Juhul, kui asepresident ei tegutse, siis kavatsevad demokraadid edasi minna presidendi tagandamisega, süüdistades teda ülestõusu õhutamises. Esindajatekoda võib tagandamise üle hääletada juba teisipäeval.

"Ma arvan, et kui tagandame presidendi sellel nädalal, siis tuleks see kohe senatisse saata ja kohtuprotsess peaks toimuma võimalikult kiiresti," ütles USA esindajatekoja luurekomitee esimees, demokraat Adam Schiff.

Temaga ei nõustunud aga vabariiklaste mõjukas nõunik Karl Rove: "See jätab kiirustamise mulje ja tundub, et nad soovivad kättemaksu ja kindlust, et ta ei kandideeri 2024. aastal uuesti. See kõik on probleemne."

Valitud presidendi Joe Bideni ametisse vannutamiseni on jäänud vaid kaheksa päeva ja pärast kongressihoone rünnakut ollakse veelgi rohkem mures julgeoleku pärast. Pealinna Washingtoni plaanitakse saata kuni 15 000 rahvuskaardi sõdurit ja linnapea Muriel Bowser ärgitab inimesi koju jääma. "Ma saatsin eile presidendile kirja, milles taotlesin, et ta kuulutaks Washingtonis ennetavalt välja hädaolukorra. See on vajalik, sest inauguratsiooni ajal seisame silmitsi enneolematute katsumustega, mistõttu ületame tavalist plaanimismahtu," teatas Browser.

President Trump ei plaani Bideni ametisse vannutamisel osaleda. Samuti ei kavatse ta USA meedia andmetel enneaegselt ametist lahkuda, nagu on soovitanud mitu tema erakonnakaaslast.