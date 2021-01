USA president Donald Trump tõrjus teisipäeval süüdistusi, et tema läinudnädalasel kõnel tuhandetele poolehoidjatele, kus ta julgustas neid Kapitooliumile marssima, olnuks midagi tegemist hiljem puhkenud vägivallaga. Hiljem nimetas ta ettevalmistusi tema tagandamiseks kongressis absoluutselt naeruväärseiks.

"Nad on analüüsinud minu kõnet /.../ ning igaüks arvas, et see oli täiesti kohane," lausus ta enne äralendu Texasesse.

Trump rääkis 6. jaanuaril Washintoni kogunenud suurele rahvahulgale, et presidendivalimised on varastatud ning nad peavad marssima Kapitooliumile ja näitama oma jõudu. Rahvahulk tungis kongressihoonesse ja sundis ehmunud seadusandjaid katkestama tseremooniat demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamiseks.

Märulis sai surma viis inimest.

Trumpi sõnul tegid sotsiaalmeediahiiud nagu Twitter ja Facebook katastroofilise vea, kui keelustasid tema kontod pärast avaldusi rahavahulgale enne, kui see kongressihoonesse tungis.

"Nad teevad katastroofilise vea. /.../ Nad on lõhestavad ja nad näitavad üles midagi, mida olen juba pikka aega ennustanud," lausus Trump teisipäeval ajakirjanikele enne Texasesse suundumist.

Trump peab tagandamise samme naeruväärseks

Texasesse suunduv Trump ütles Valge Maja õuel kopterisse sisenedes, et tema tagandamise tõenäoline heakskiit kolmapäeval esindajatekojas on "jätk suurimale nõiajahile poliitika ajaloos".

Kaheksa päeva enne oma ametiaja lõppu on Trump üksi jäämas. Endised toetajad on talle selja pööranud, sotsiaalmeedia kehtestas keelu ja nüüd on seoses 6. jaanuari kongressirünnaku ässitamisega tema vastu käimas tagandamisprotsess.

Sõit Texasesse Alamosse, kus ta esitleb eduloona Mehhiko piirile ehitatud müüri, on Trumpi esimene avalikkuse ette ilmumine pärast 6. jaanuari, kui pärast presidendi pöördumist toetajate poole rahvahulk Kapitooliumile tormi jooksis.

Kongressis olid vabariiklased neli aastat oma populistliku juhi lõa otsas, kuid nüüd ütlevad isegi seni väga lojaalsed poliitikud nagu senaator Lindsey Graham, et Trump peab valimiskaotust tunnistama.

Trump püsib aga endiselt eituse juures. Ta ei ole Joe Bidenit õnnitlenud ega ole kutsunud oma toetajaid pärast ametissevannutamist uue presidendi selja taha koonduma, mis on varem olnud valimisjärgse poliitilise ühtsuse žest.

Veebisaidi Axios järgi oli Trumpil esindajatekoja vabariiklaste juhi Kevin McCarthyga teisipäeval tuline telefonikõne, kus president väitis, et kongressi ei rünnanud tema toetajad, vaid vasakpoolsed Antifa aktivistid.

"See ei olnud Antifa," vastas väidetavalt McCarthy. "Ma tean. Ma olin ise seal."

Kui Trump hakkas seepeale selgitama vandenõuteooriat, mille järgi ta tegelikult võitis valimised, olevat McCarthy teda katkestanud ja öelnud: "Jäta järele. See on läbi. Valimised on möödas."

Ehkki asepresident Mike Pence ja teised on Trumpi eelmise nädala käitumise pärast pahased, peavad vabariiklased õigemaks lasta Trumpil 20. jaanuarini kõigele vaatamata ametis olla.

Esindajatekoja demokraadid jätkavad tagandamisprotseduuri hääletust kolmapäeval ja on ilmne, et nad seda toetavad.

Senat seevastu on kuni 19. jaanuarini vaheajal ja seal ei pea vabariiklased võimalikuks, et tagandamine saaks toimuda enne Bideni ametissevannutamist 20. jaanuaril.

Senati demokraatide juht Chuck Shumer on küll kõnelnud tagandamisprotseduuri kiirendatud arutelust erakorralise protseduurina, kuid ilmselt ei soovi ka demokraadid, et kongressis toimuv Trumpi umbusaldamine hakkaks varjutama Bideni ametissevannutamist.