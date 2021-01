New York lõpetab kõik Trumpiga seotud ärisuhted

New York lõpetab eelmisel nädalal toimunud vägivaldse tormijooksu tõttu Kapitooliumile kõik lepingud ettevõtlusgrupiga Trump Organization, teatas kolmapäeval linnapea Bill de Blasio.

Üha enam ettevõtteid, rahvaesindajaid ja rühmitusi otsustab tõmmata terava joone enda ja lahkuva presidendi Donald Trumpi vahele.

New Yorgi lepingud puudutavad linnale kuuluvaid golfiväljakuid Bronxis, kahte uisuväljakut ja karusselli Central Parkis.

"New York ei tee tegemist mässulistega," kirjutas demokraadist linnapea Twitteris. Trump Organizationil on New Yorgiga lepinguid enam kui 17 miljoni dollari väärtuses, täpsustas de Blasio.

Ta ütles MSNBC-le, et linn võidab kõik sellest tulenevad võimalikud kohtuvaidlused. "Kui ettevõte või ettevõtte juhtkond tegeleb kuritegevusega, on meil õigus leping katkestada."

De Blasio tegi oma avalduse ajal, mis demokraatide juhitud esindajatekoda arutab teistkordselt Trumpi tagandamist.

New York Times teatas teisipäeval, et Trumpi peamine laenuandja kahel viimasel aastakümnel Deutsche Bank kavatseb temaga suhted katkestada.

Shopify on sulgenud tema e-kaubanduse lehed ja makseplatvorm Stripe ütleb, et ei tegele enam Trumpi kampaania tehingutega.

Ühendriikide golfimängijate assotsiatsioon PGA lubas, et 2022. aasta meistrivõistlusi ei peeta Trumpi Bedminsteri golfiklubis New Jerseys.