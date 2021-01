Raul Rebane: Donald Trump ja vandenõuteooriad

Kui vaadata pingeid ja emotsioone, siis eelmine nädal oli erakordne. Ringi liigub palju närvilisi inimesi. Kestab abielureferendumi obstruktsioon ja seal sõnu kokku ei hoita. Reformierakond sai imagokahju seoses kolme saadiku ebaõnnestunud ettepanekuga abielureferendumi takistamiseks. Parteijuht Martin Helme keeldus minemast presidendi juurde poliitilist olukorda arutama, tarvitades Kersti Kaljulaidi kohta jõulisi isiklikke solvanguid.

Kui aga võtta mõju Eesti poliitikale, siis ma arvan, et pikas plaanis on eriti tähtis hoopis Kapitooliumi ründamine president Donald Trumpi toetajate poolt.

Rünnaku ajal jälgisin paljusid kanaleid ja kommentaarides kõlas seal tihti mõiste "vandenõuteooriad". Väideti, et vandenõuteooriate massiline levik sotsiaalmeedias on oluline põhjus, miks neid uskuvad inimesed läksid kallale demokraatia ühele olulisemale sümbolile.

Mis asi see vandenõuteooria siis on, et tal nii suur võim on? Kõige lihtsamalt öeldes on see jutt, kus sündmusi selgitatakse salajase kokkuleppe või vandenõu abil. Läbi ajaloo on neid teada tuhandeid ja paljud neist on pannud inimesi tegema hulle asju. Näiteks hüpoteetiline juutide vandenõu maailma vallutamiseks pani liikuma Adolf Hitleri ja see maksis miljoneid elusid.

On neid, kes usuvad, et Maa on lame, et kõige taga on vabamüürlased, et parvlaev Estonia uputas allveelaev ja mõned määravad maailmalõpu kuupäevi. Mõned vandenõuteooriad võivad olla ka väga ohtlikud, näiteks koroonaeitamine võib maksta elu.

Ameerika presidendi Donald Trumpi levitatud vandenõuteooriate kohta peetakse lausa katalooge, neid on palju. Ta on rääkinud et vaktsiin põhjustab autismi, ta eitab kliimamuutusi, räägib USA süvariigist, tuuleturbiinid põhjustavad vähki, rääkimata veel igasugustest tõestamata teooriatest oma poliitiliste konkurentide kohta. Tähtsal kohal on tal ettekujutus meedia vandenõudest tema vastu. Pärast novembrit on Trumpi peateema muidugi valimiste võltsimine ja sellega võidu varastamine.

"Oma jätkuvat toetust trumpismile kinnitas viimasel nädalal järjekordselt Martin Helme."

Trumpi teooriad süvariigi, meedia, kliima soojenemise ja muugi kohta elavad uhkelt ka meil Eestis. Oma jätkuvat toetust trumpismile kinnitas viimasel nädalal järjekordselt Martin Helme. Aga ka väljaspool EKRE-t leidub neid, kes arvasid, et Trump teeb ju paljusid asju õigesti, mis sest, et vahetevahel ajab veidrat juttu.

Rünnak Kapitooliumile ajas aga käru kummuli, Trumpi imagolangus oli järsk, alates oma parteist kuni meieni välja. Nüüd nägi kogu maailm ja nägid ka meie inimesed, kui ohtlik tema ja temasuguste käitumine võib olla.

See oli ehmatav kogemus ja loomulikult hakkasid inimesed ette kujutama, et mis siis saab, kui sama korduks siin. Et veetakse inimesed kokku, õhutatakse neid valede ja vandenõuteooriatega ja siis võibki juhtuda, et ühel hetkel lähevad nad füüsiliseks. Just nagu Washingtonis juhtus.

Kui vandenõusid uskuda, siis hakkavad need mõjutama su elu. Venemaal tehti kaks aastat tagasi uuring peamiste vandenõuteooriate kohta, mida seal usutakse. Kümne tähtsama hulgas oli kõrgel kohal homoseksuaalide vandenõu, kes hävitavad ära Venemaa väärtused. Ka see, nagu ka Trumpi teooriad, on meil kohal ja mingi variant sellest veendumusest läheb ilmselt referendumile.

Kuna usk vandenõudesse on sarnane sekti usuga oma religiooni, siis enamik nendest, kes neid usub, usub edasi. Lameda Maa uskuja gloobust nähes oma arvamust ei muuda. Kes usub, et e-valimised on võltsitud, usub edasi. Iseküsimus, kust nad oma usule toitu saavad. Trump, Venemaa meedia ja sotsiaalmeedia on meil väga olulised allikad.

USA valimistele järgnenud päeval helistas Vikerraadio eetrisse üks vanem härrasmees ja ütles veendunult, et USA valimisi võltsiti. "Ma Vene televisioonist nägin, seal täpselt näidati, kuidas and võltsivad!" kinnitas helistaja. No mida siin öelda.

Usun, et suurem muutus avalikus tajus on Trumpi asjus siiski toimunud. Tema juhtiv ja kaitsev käsi on läinud, tema mõte enam enamikuni ei jõua. Paljudel tema toetajatel on kindlasti väga tühi tunne, umbes nagu bolševikel pärast Lenini surma. Loodan, et uskujad saavad sellest võrdlusest hästi aru, nooremad ehk enam mitte.

Vandenõuteooriad olid, on ja tekivad jälle. Nende levik ilma toeta, presidendi, parteiliidri, prohveti, messiase või meedia abita on kindlasti aeglasem ja vähemefektiivne. Ka meil on algamas Trumpi-järgne aeg ja see on erinev sellest, mis oli viimased neli aastat. On lihtsalt aja küsimus, millal see pärisellu jõuab.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

