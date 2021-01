Pensionikeskuse andmetel on 10. jaanuari seisuga avalduse II pensionisambast lahkumiseks teinud ligikaudu 43 000 inimest.

Näiteks oli 7. jaanuari õhtuks avaldusi kokku tehtud 33 000, kuid 10. jaanuariks oli avalduse arv kerkinud pea 43 000-ni.

Avalduse tegijate keskmine vanus on 38 eluaastat ning meeste ja naiste osakaalus erinevusi pole.

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lillelaid ütles ERR-ile, et küsitluste põhjal võib eeldada, et teisest sambast lahkub umbes 25-30 protsenti, mis on umbes 200 000 inimest.

"Praegu on lahkunud umbes viiendik võrreldes küsitluse tulemusega. Eeldame, et avalduste esitamise perioodide alguses ja lõpus on suurem huvi avalduste esitamiseks. Sama on toimunud ka igal aastal fondide vahetamise tsüklite puhul," lisas ta.

Täpseid prognoose selle kohta, milliste riskitasemetega fondidest lahkutakse, Lillelaiu sõnul aga tehtud pole.

"Tõenäoliselt lahkub teisest sambast enne pensioniiga pigem keskmisest kõrgema riskitasemega fondides olijaid puhtalt sellepärast, et madalama riskitasemega fondides on eelkõige vanemad inimesed, kes on juba ka pensionieas. Ka nemad võivad raha ühe korraga välja võtta, kuid nende avalduste arv ei kajastu teisest sambast lahkujate avalduste arvus," sõnas Lillelaid.

Lahkujate keskmine vanus 38 eluaastat on tema sõnul aga loomulik ja ootuspärane, kuna see võrdne II sambaga liitunute keskmise vanusega, mis on 39 eluaastat.

Lillelaid täpsustas, et statistikas arvestatakse neid liitujaid, kes ei ole veel pensionieas.

"Seega võib sellest keskmisest vanusest eeldada, et avaldusi on esitatud kõikide vanuste lõikes ühtlaselt," täpsustas ta.