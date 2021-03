Pensionikeskuse andmetel oli 18. märtsi seisuga avalduse teisest pensionisambast lahkumiseks teinud 121 663 inimest, mis on 15,8 protsenti teise sambaga liitunutest.

"Aasta algul, kui teisest sambast raha väljavõtmise avalduste esitamine käivitus, oli pöördujaid rohkem, pärast aga avalduste laekumise tempo langes ja stabiliseerus tasemel umbes tuhat uut avaldust päevas," ütles pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa neljapäeval ERR-ile. Ta prognoosis, et märtsi viimastel päevadel, kui saab läbi esimene avalduste esitamise periood, kasvab huvi taas suuremaks.

Avalduste kuhjumist perioodi algusesse ja lõppu on prognoosinud ka rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lillelaid, kes ütles jaanuari keskel ERR-ile, et sama on toimunud igal aastal ka pensionifondide vahetamise tsüklite puhul.

Samas rõhutas Sisa, et 31. märtsiga ei kao võimalus teisest pensionisambast raha välja võtta - kui esitada avaldus 1. aprillil või hiljem, saab selle raha lihtsalt hiljem kätte.

Kuna raha väljavõtmise avaldus peab olema esitatud vähemalt viis kuud ette ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, saaks aasta algul taotluse esitanud oma teise pensionisamba raha kätte septembris, järgmisel perioodil taotluse teinud uue aasta jaanuaris.

Neljapäeva, 18. märtsi seisuga oli avalduse esitanud 121 663 inimest, kokku on pensionikontosid avatud 768 344. Pensionikeskuse andmete kohaselt olid raha väljavõtmise avalduse teinutest 58 617 (48,2 protsenti) mehed ja 63 046 (51,8 protsenti) naised.

Avalduse esitanute keskmine vanus oli 39 eluaastat.

Avalduse teinutest 88 476 (72,7 protsenti) esitas selle eesti keeles, 32 890 (27,0 protsenti) vene keeles ja 297 (0,3 protsenti) inglise keeles.

Lillelaid on ERR-ile öelnud, et küsitluste põhjal võib eeldada, et teisest sambast lahkub 25-30 protsenti, mis tähendaks umbes 200 000 inimese väljumist.

Avalduse esitamise aeg teisest sambast raha välja võtmiseks on jagatud kolme perioodi - 1. jaanuar kuni 31. märts; 1. aprill kuni 31. juuli; 1. august kuni 30. november - ning perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg. Raha makstakse välja viis kuud peale avalduste perioodi lõppu ehk kui esitada avalduse perioodil, mis lõppeb 31. märtsiga, siis saab raha kätte septembris.

Pensionikeskus rõhutab oma selgitustes, et välja makstakse kogu raha, mis inimesel teise sambasse on kogutud miinus tulumaks 20 protsenti. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur pensionifondi osakud rahaks teha ning see oleneb finantsturgude liikumistest.

Samas rõhutatakse ka, et raha väljavõtmise avalduse võib ka tagasi pöörata. Raha väljavõtmise avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. märtsil, võib tagasi võtta kuni 31. juulini, avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. juulil, võib tagasi võtta kuni 30. novembrini ja avalduse, mis on esitatud hiljemalt 30. novembril, võib isik tagasi võtta kuni 31. märtsini.