Suurbritannias on sagenenud koroonapiirangute rikkumine

Suurbritannia valitsus arutab teisipäeval piirangute karmistamist Inglismaal seoses koroonaviiruse uue tüve levikuga, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa otsustavad oma piirangute karmistamise ise. Politsei hinnangul on aga kogu Suurbritannias sagenenud piirangute rikkumine, samuti on nende täitmist väga raske kontrollida.

Ühendkuningriigi asukad on pidanud taluma väga karme koroonapiiranguid. Aeg-ajalt on tulnud küll ka leevendusi, aga siiski on paljud britid pidanud möödunud aasta sisuliselt koduarestis veetma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paraku levis just Ühendkuningriigis koroonaviirus niigi täie hooga, kui tuli veel uus viirusetüvi, mis levikule omalt poolt mitmekordse hoo andis. Seega on taas ette näha erakordselt karme piiranguid, millega inimesed koduseinte vahele sunnitakse ning igasugune suhtlus väljaspool kodu pea täielikult ära keelatakse.

Suur osa britte on endiselt piirangutega nõus ja saavad nende vajalikkusest aru. Samas on pandeemia puhkemisest paari kuu pärast juba aasta möödas ja paljud inimesed vaatavad piirangutele viltu.

Politsei on saanud üha rohkem teateid piirangute rikkumiste kohta. Piisab sellest, et sulle tuleb külla üks sõber, et seadusesilm veidi hiljem uksele koputaks.

"Nagu teie sõber ütles, ta ei ela siin. Loomulikult me peame seda tegema, tõusvate nakatumisnäitajate pärast," rääkis rikkumist kontrollinud West-Midlandi politseinik.

Politseireididega inimeste kodudesse aga koroonaprobleemi lahendada ei saa. Esiteks leidub palju kriitikuid, kes juhivad tähelepanu, et selline praktika seisab inimeste põhiõiguste rikkumise õrnal piiril. Teiseks pole lihtsalt võimalik igale inimesele politseinikku sappa seada või iga korterit läbi otsida.

Kolmandaks pole piirangud alati ka väga selged. Näiteks tuletas peaminister Boris Johnson teleekraanil meelde piirangut, mille kohaselt võib sportida ainult oma kodu lähedal, hüppas siis jalgratta selga ning sõitis oma kodust seitsme miili kaugusele. Nüüd arutab ühiskond, kas Johnsoni tegu on õigustatav, või siiski mitte.