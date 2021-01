Trump: tagandamise püüded tekitavad viha ja lõhestumist

President Donald Trump külastas USA-Mehhiko piiri, kus mainis ka möödunud kolmapäeval toimunud kapitooliumi ründamist.

"Ma olen oma administratsiooni ajal korduvalt öelnud, et me usume Ameerika ajaloo ja traditsioonide austamisse, mitte nende lammutamisse. Me usume õigusriiki, mitte vägivalda või märatsemisse," ütles Trump.

Ta lisas, et tema ametist eemaldamise püüded ei tähenda talle mingisugust riski.

"Tagandamise pettus on jätk meie riigi ajaloo kõige suuremale ja julmemale nõiajahile. See tekitab suurt viha, lõhestumist ja valu, mis on suurem sellest, mida paljud inimesed suudavad mõista. See on USA-le väga ohtlik, eriti sellel äärmiselt õrnal ajal," sõnas Trump.

Samal ajal kogunesid esindajatekoja liikmed arutama demokraatide resolutsiooni, millega palutakse asepresident Mike Pence'il algatada presidendi ametist eemaldamiseks põhiseaduse 25. paragrahv.

"See president on selge ja jätkuv oht riigile nii kaua, kuni ta on ametis," ütles USA esindajatekoja liige, demokraat Mary Gay Scanlon.

Esindajatekoja liige, vabariiklane Tom Cole ütles aga, et tema hinnangul on see resolutsioon loodud valedel alustel ja on liiga kohatu selleks, et kongress sellega edasi liiguks.

USA meedia andmetel on vähetõenäoline, et Pence 25. paragrahvi algatab, mis tähendab, et tõenäoliselt hääletab esindajatekoda Trumpi tagandamise üle juba kolmapäeval. Demokraadid soovivad, et senati vabariiklaste juht Mitch McConnell kutsuks ülemkoja võimalikuks kohtuprotsessiks puhkuselt tagasi.

McConnell on varem öelnud, et ennetähtaegseks kogunemiseks on vaja senati ühehäälset nõusolekut, kuid demokraadid vaidlevad, et 2004. aastal vastu võetud seaduse järgi saavad hädaolukorras selle otsuse koos teha mõlema erakonna juhid.

"Me saaksime koguneda võimalikult kiiresti, et Donald Trump süüdi mõista ja eemaldada ta ametist enne veelgi suurema kahju tegemist," ütles USA senati demokraatide liider Chuck Schumer.

Föderaalne Juurdlusbüroo on hoiatanud osariikide julgeolekuasutusi rahutuste eest, kui president tõepoolest ametist eemaldatakse.