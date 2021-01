"Olukord on selline, et me sõlmisime laenulepingu, aga me ei andnud laenu välja ja praeguseks on laenuleping aegunud," rääkis EBRD pressiesindaja Axel Reiserer ERR-ile.

"EBRD ei maksnud ühtegi osa laenust välja," sõnas ta.

Reisereri sõnul ei loobunud EBRD laenu Porto Francole laenu andmisest skandaali tõttu, vaid laenuleping lihtsalt aegus.

Ta märkis, et kui laenuleping on korra juba aegunud ei ole pangal ka tulevikus põhjust anda välja uut laenu.

Arendus pidi saama kokku laenu 102 miljonit eurot, millest EBRD laen moodustas 63 miljonit eurot ja Luminori laen 39 miljonit eurot.

Valitsus otsustas suvel toetada läbi Kredexi meetme Porto Francot 39,4 miljoni eurose käibekapitali laenuga, sellest pool on Kredex praeguseks ka välja maksnud. Laen anti tähtajaga kuni kuus aastat, intressiks 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas.

Riigiprokuratuur esitas teisipäeval Porto Francoga seotud kriminaalasjas kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder.

Kahtlustuse kohaselt pidi Teder annetama Keskerakonnale kuni miljon eurot, et Porto Franco saaks Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.

Teder ja Kracht leppisid kokku, et Kracht kasutab rahandusministeeriumis oma mõjuvõimu, et Porto Franco laenutaotlus saaks positiivse otsuse. Kahtlustuse kohaselt lubas Kracht rääkida laenu odavamaks.