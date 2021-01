Kõlvart: linnavalitsuse tegevust ei ole võimalik mõjutada

Kõlvart kinnitas kolmapäevasel pressikonverentsil, et teisipäeval avalikuks saanud kinnisvaraarendust Porto Franco ja Keskerakonda hõlmava kriminaalasja raames on läbi otsitud ka Tallinna linnavalitsuse ruumid ning ütlusi andsid kapole nii Kõlvart kui abilinnapea Eha Võrk, lisaks teised ametnikud.

Kõlvarti sõnul otsiti läbi nii tema kui Võrgu kabinet. Kaitsepolitsei on samas kinnitanud, et Tallinna linna ametnike suhtes, sealhulgas poliitiliste ametnike suhtes neil kahtlusi ja pretensioone ei ole.

Kõlvarti sõnul algatas linnavalitsus sisekontrolli, et saada kõnealuse servituudi seadmise menetluse kohta detailsema pildi ja teada võimalikud probleemid.

Kahtlustuse saanud endine Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb pole servituudi seadmise asjus tema poole pöördunud, ütles Kõlvart.

"Linnavalitsuse tegevusi ei ole võimalik mõjutada, rääkimata sellest, et linnavalitsuse tegevust suunata sellisel viisil, et keegi saaks erahuvides endale kasu. Minu vastus on: ei, Mihhail Korb pole mõjutanud mind selles küsimuses, pole linnavalitsuse koosolekutel osalenud, pole mingeid detaile arutanud ja mina pole menetlusdetaile selles keissis Korbiga arutanud. Mina vastutan enda tegevuste ees, aga olen ka suhteliselt kindel teiste linnavalitsuse liikmete osas," lausus Kõlvart.

Kõlvarti teada pole mõjutamiseks pöördutud ka menetlusega tegelenud linnaaametnike poole. "Ma ei taha ka uskuda, et see on aset leidnud," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul pole ta ise suhelnud kahtlustuse saanud ettevõtja Hillar Tederiga, küll on linnavalitsuse koosolekutel osalenud tema poeg Rauno Teder, kes on Porto Francot arendava ettevõtte suuromanik. "Rauno on käinud linnavalitsuse koosolekutel, kus olid linnapea, abilinnapea ja teised ametnikud," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul pole ta "eriti suhelnud" samuti kahtlustuse saanud rahandusministri nõuniku Kersti Krachtiga, kes on ka Tallinna linnavolikogu liige.

Kõlvart märkis ka, et esialgsel hinnangul ei kulgenud servituudi seadmise protsess Porto Franco jaoks ebatavaliselt soodsalt ega kiiresti.

"Kui otsuse eelnõu jõudis linnavalitsuse laua peale, oli see läbinud erinevate valdkondade viseerimist: linna finantsteenistus, juristid,meie sisekontroll. See pole protsess, kus otsustab ainult linnavalitsus," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul tehti linna sisekontrollile ülesandeks käia samm-sammult servituudi seadmise menetluse protsess läbi ning analüüsida, kuidas see täpselt käis. Analüüsi tulemused peaksid teada olema hiljemalt järgmise nädala alguseks.

"Nii palju kui me täna (kolmapäeval – toim.) hommikul jõudisme läbi vaadata, siis oli tegevus õiguspärane, aga vaatame, mida näitavad detailid," ütles Kõlvart.