Teisipäevased dramaatilised sündmused on toonud murepilved Porto Franco projekti edasise käekäigu kohale. Praeguses olukorras on enam kui tõenäoline, et arendus tähtajaks ei valmi, samas ei ole ka tõenäoline, et soodsas kohas paiknev objekt jääks aastakümneteks valmis ehitamata.

Kolmapäeval veel Porto Francos ehitus käis, kuigi ettevõtte omaniku Rauno Tederi telefoninumber jäi kättesaamatuks. Tema isa Hillar Teder on jätkuvalt kinnipeetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui ajakirjanikud hakkasid kolmapäeval uurima Porto Franco rahastamist, selgus, et veel möödunud aasta keskel lubatud 102 miljoni euro suurust Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga (EBRD) juhitud sündikaatlaenu kunagi välja ei makstud.

"Olukord on, et me allkirjastasime laenulepingu, aga me ei maksnud raha välja. Nüüdseks on laenuleping aegunud ja EBRD ei ole enam asjaga seotud. Ühtegi penni ei makstud välja," ütles EBRD pressiesindaja Axel Reisner.

Leping aegus möödunud aasta oktoobris.

Porto Franco alternatiivse rahastaja leidmisest seni teatanud ei ole. Ka ei ole kinnistutele pandud hüpoteeke, lisaks Venemaa kalakuninga Dmitri Ozerskiy ettevõttele ja KredExile. Porto Franco võlgneb Ozerskiy ettevõtetele möödunud aasta alguse seisuga üle 36 miljoni euro, intressiga kümme protsenti aastas. KredEx on Porto Francole välja maksnud praeguseks lubatud 40 miljonist poole, intressiga kaks protsenti aastas.

KredExi sügisel ametist lahkunud juht Lehar Kütt ütles, et projektile ei oleks pidanud raha andma.

"Valitsusele KredExi poolt ettepaneku tegi KredExi nõukogu vastavalt protseduurile, mitte KredExi juhatus. KredExi juhatus ja KredExi finantskomitee nendel tingimustel selle projekti finantseerimist ei toetanud. /.../ See, kuidas need kinnisvaraarendused sinna sisse said, oli väga tugev suuniste andmine ministeeriumi poole pealt. KredExi juhtkond oli sellele vastu," ütles Kütt.

Nüüdseks on KredEx ka asunud otsima viise, kuidas leping Porto Francoga katkestada, kuidas 20 miljonit mitte välja maksta ja kuidas väljamakstud raha tagasi saada. Sihtasutus loodab lahendini jõuda lähiajal.

Kui projekti rajamine peaks pidurduma, võib ka näiteks Tallinna linnavalitsus hakata Porto Francot trahvima.

"Kõik sanktsioonid tulevad vastavalt lepingule ja nii palju kui mina mäletan, seal on päris tõsised trahvid ette nähtud," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kinnisvarafirmade liidu hinnangul ei pruugi maksejõuetus ka projekti aastakümneteks seisma panna.

"Pankroti puhastustuli on nii mõnestki asjast ajaloost läbi käinud. Võtame kas või golfiklubid. Enne, kui ei ole paari pankrotti läbitud, ei ole hind sinna tasemele jõudnudki, et teda kannataks pidada," rääkis liidu juht Tõnis Rüütel.

Siiski võiks Porto Franco pankrot asja valmimist nii mõnedki aastad edasi lükata.