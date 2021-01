USA viis täide esimese naise hukkamise viimase 70 aasta jooksul

Eelmise aasta juulis taastas USA president Donald Trump föderaalsed hukkamised ja Montgomery oli 11. vang, kes sai uue seaduse alusel surmava süsti.

Montgomery advokaadi Kelley Henry sõnul oli hukkamine tige, ebaseaduslik ja tarbetu autoritaarse võimu teostamine.

"Keegi ei saa vaielda, et Montgomery kannatas pikaajalise kurnava vaimuhaiguse käes. Selle diagnoosisid vanglate büroo enda arstid. Valitsus ei peatunud milleski oma innukuses, et tappa see kahjustatud naine. Lisa Montgomery hukkamine ei olnud kaugeltki õiglus," teatas Kelley.

Montgomery mõisteti süüdi kaheksandat kuud raseda 23-aastase Bobbie jo Stinneti röövimises ja kägistamises. Ta lõikas ta naise üsast lapse välja ja proovis imikut endale võtta. Laps elas katsumuse üle.

Montgomery hukkamine lükati kaks korda edasi - üks kord koroonaviiruse tõttu ja järgmine kord peatas surmava süsti Indiana kohtunik. Montgomery hukkamine toimus mõni tund hiljem, kui USA ülemkohus oli kõrvaldanud viimased juriidilised tõkked.

Montgomery advokaadid palusid sel nädalal, et Trump annaks talle armu. Nad väitsid, et Montgomery on sündinud ajukahjustusega ja on hukkamiseks liiga vaimuhaige.

"Montgomery oli mõrva sooritamise ajal psühhootiline ja ei adunud reaalsust ja talle tuleks määrata eluaegne vangistus," teatasid Montgomery advokaadid.

Trumpi administratsiooni viimasel nädalal oli plaanis veel kaks justiitsministeeriumi poolt määratud hukkamist, kuid koroonaviiruse tõttu lükkas föderaalkohtunik need edasi.