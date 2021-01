Neljapäeval on kõleda tuulega külm ilm

Neljapäeva öösel sajab mõnes kohas nõrka lund, on pinnatuisku. Pärast keskööd sajud hõrenevad. Ida- ja kirdetuule puhangud ulatuvad rannikul 14, Soome lahe ääres 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni -8, mandril -9 kuni -14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvkattes selgemaid laike ja suuremat sadu ei tule. Õhutemperatuur on -5 kraadist meremõjuga rannikul -7 kuni -10 kraadini Eesti lääneosas, ida pool on kuni -15, Virumaal kuni -18 kraadi. Kirdetuul on sisemaal mõõdukas, rannikul puhanguline.

Päeval sajab vaid üksikutes paikades nõrka lund. Kirdetuule puhanguid on rannikul 14 meetrit sekundis, õhtul juba pisut vähem. Õhutemperatuur on saartel ja looderannikul -3 kuni -6, sisemaal kuni -13, Ida-Eestis kuni -15 kraadi.

Paar järgmist päeva hoiab tüüri kõrgrõhkkond ja lumele olulist täiendust ei anna, tuul aga rahuneb ning läheb külmemaks. Pilvistes paikades piirdub langus -15 kraadiga, taeva selginemisel on aga krõbedust alla -20 piiri, tõenäolisem on pakane Eesti idaservas.

Pühapäeva päeval muutub ilm leebemaks ja termomeetrinäidud tõusevad -10 kraadist kõrgemale.