"Valitsus otsustas, et üldjuhul praegu Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtinud piiranguid pikendatakse kaks nädalat," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas ERR-ile.

"Aga me otsustasime individuaalsportlastele Ida-Virumaal ja Harjumaal lubada individuaalselt treenida 1+1 variandis alates 18. jaanuarist, nii et individuaalspordi tegemine sisetingimustes on võimalik ja lisaks otsustasime, et muuseumid ja näitusesaalid avanevad 18. jaanuarist täituvusega kuni 50 protsenti," lisas Lukas.

Haridusminister Jaak Aab ütles ERR-ile, et koolid avatakse Harjumaal ja Ida-Virumaal 25. jaanuarist.

"Kindlasti see toob kontakte kaasa, aga teadusnõukoda soovitab, et õppimine võiks ikka olla kontaktõppes ja pigem hoida teisi piiranguid peal. Huviharidus ja huvitegevus on esmaspäevast individuaalselt lubatud, ka sporditegevus saalides 1+1," ütles ta.

Piirangute alla jäävad edasi spaad, toitlustusasutused, meelelahutus ja kultuuriüritused.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentil, et suletuks jäävad ka avalikud saunad, spaad, basseinid, ujulad ja veekeskused.

Ratas märkis valitsuse pressikonverentil, et uus piirangute tähtaeg on 1. veebruar.

Ratas lisas, et suletuks jäävad ka avalikud saunad, spaad, basseinid, ujulad ja veekeskused.

Ratas ütles veel, et 26. jaanuarist lõpeb alkoholimüügi piirang, mis hetkel on kella 00.00 - 10.00. Uue otsuse järgi on alkoholimüügi piirang alates 27. jaanuarist kuni veebruari lõpuni 22.00 - 10.00.