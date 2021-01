Kas valitsus puudutas ka huvihariduse olukorda, eelkõige Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus teatavasti on selged piirangud peal? Kas see teema on üldse valitsuse jaoks laual?

Küsimus on selles, et need Ida-Virumaa ja Harjumaa huvihariduse piirangud sellisena, nagu nad on, said alles kinnitatud sellest nädalast. 17. jaanuarini olid nad kõik lukus. Esialgu oli otsus, toetudes teadusnõukoja ja terviseameti soovitustele, jätkata samasuguste piirangutega. Harjumaal ja Ida-Virumaal tegelikult on 1+1 ja 25-protsendiline täituvus huvihariduses ja huvitegevuses siseruumides ja väljas on seal minu teada kuni kümme inimest.

Meieni on jõudnud signaalid, et vaikselt treeningud lastel algavad. et seda tehakse kuidagi piiri peal.

Ühesõnaga, reegel on selline, millised juhised on laiali saadetud, nii läbi kultuuriministeeriumi, keda see puudutab, kui ka haridusministeeriumi. Sporditegemine on rohkem kultuuriministeeriumi vallas ja nemad soovisid, kui on suur saal, võib seal olla 1+1 tegevusi, mitte grupitegevusi ja täituvus maksimaalselt on 25 protsenti, selles suures saalis.

Kui sellised tähelepanekud on tulnud, siis kindlasti me vaatame selle läbi kultuuriministeeriumiga. Võib-olla siis peab täpsustama neid juhendeid, sest minu arust see 1+1 on kindel reegel ja see peab olema vahedega.

Aga mingisugust lootust lastevanematele ei anna, et võiks neid reegleid leevendada?

Need vaadatakse paralleelselt hariduse piirangutega uuesti üle. Ma arvan, et need numbrid, mis siin praegu on, Irja Lutsar teab öelda, et oleme platool. Mõnes maakonnas nüüd üle Eesti kasvavad numbrid, aga üldiselt ikkagi Harjumaa, Ida-Virumaa on selles epidemioloogilises olukorras teistest kõrgemal.

Vähemalt sellel nädalal oli soovitus järgmisest nädalast mitte leevendada ja järgmisel nädalal tullakse tagasi ja vaadatakse. Sest seal lõpptähtaega selles mõttes ei ole.

Järgmisest esmaspäevast lähevad Harjumaal ja Ida-Virumaal kooli ka põhikooliõpilased ja gümnasistid, kes siiamaani pidid olema distantsõppel. Kas olete arutanud, et on olemas mingid keerulised piirkonnad, näiteks Lasnamäe, kus on väga tihe asustus ja kus on ka väga suured koolid. Sama teema on ka tegelikult Narva linnas, Sillamäel.

Kas seal ikkagi peaks kehtestama mingit erikäitumist kogu selle asja haldamisel, et meil ei tekiks olukord, et nädala aja pärast oleme sunnitud jälle hakkama koole kinni panema? Sellepärast, et mõnes piirkonnas seda ongi keeruline hallata.

Me ei ole esialgu veel nii täpse reguleerimise peale Tallinnas läinud. Väga palju on otsustada ka regionaalsetel kriisikomisjonidel, omavalitsuste kriisikomisjonidel, koolijuhtidel, koolipidajatel. Küll aga oleme saatnud välja erinevaid soovitusi, kuidas ka kontaktõppe korral täita neid tingimusi, võimalikult palju hajutada.

Väga raske on reguleerida täpseid detaile, sest iga koolimaja suurus, mahutavus, laste arv on erinev. Seda peaksidki reguleerima, kuidas seda õpet läbi viia, justnimelt koolipidajad. Ja selle piirkonna terviseamet lahkelt annab neid soovitusi, lähtudes iga kooli eripärast.

Kuigi vaktsineerimine meil on takerdunud sellepärast, et vaktsiinitootjad on meil mõneti vaiba alt tõmmanud, aga ma küsin, kui olukord peaks normaliseeruma, kas siis õpetajate vaktsineerimisel on tehtud ka mingisugune nimistu? Et suurte koolide õpetajad, kus on palju õpetajaid koos, on palju lapsi, nemad on eespool ja väikeste maakoolide õpetajad on veidi tagapool, sest seal on ka oht nakatuda selgelt väiksem.

Nii, nagu olen varem rääkinud ja mis on ka sotsiaalministeeriumi kinnitatud kavas, on õpetajad võrdsustatud eesliinitöötajatega, kes on politsei, päästeamet, kaitsevägi. Kui nüüd rääkida põhimõttest, et keda õpetajatest varem ja keda hiljem, esimene põhimõte on siiski eakamad õpetajad ja siis järgmised. Ei ole tehtud sellist täpset analüüsi, et peaks minema suurematesse või väiksematesse koolidesse. Esimene põhimõte on siiski õpetajad, kes on riskirühmas oma ea poolest.

Viimane küsimus, kas Jaak Aab on ise huvitatud haridusministri toolil jätkamisest? Otsuseid pole tehtud, millised erakonnad, millistel positsioonidel, aga kas ise olete huvitatud jätkamisest? Alles saite sisse kolitud.

Poliitik ei oska sellele kunagi vastata ja ei ole ka mõtet vastata. Sest keegi ei tea, kuidas vastavad ministriportfellid ja vastutusvaldkonnad jagunevad. Ja kuna ma olen nii kogenud poliitik, siis ma neid spekulatsioone ei tee.

Aga muidugi, ma olen sisse elanud ja ma olen ka mitmetes teistes valdkondades olnud. Eks see on siis juba koalitsiooni otsustada, kuidas need asjad jagunevad ja erakonna otsustada, keda nendele positsioonidele saadetakse. Praegu tuleb selgeks teha, kui rääkida praegusest võimalikust koalitsioonist, kuidas need portfellid üldse erakondade vahel jagunevad. Ja alles sealt edasi saab vaadata.