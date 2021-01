Tartus on kontaktõppel seni saanud olla 1.–3. klassi lapsed ning teiste klasside kooli lubamise puhul on koolid pidanud järgima 50 protsendi täituvuse nõuet. Uuest nädalast see nõue kaob ning kõik Tartu õpilased saavad taas koolitööd jätkata kontaktõppes.

Siiski ei tohi toimuda koolis üritusi või klasside segunemist muul moel. Hajutatuse tagamiseks on koolidel vabad käed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kindlasti tuleb järgida ettevaatusabinõusid. "Kõiki neid reegleid, mis on vajalikud selleks, et koolis oleks tervise mõttes turvaline. Tuleb valmis olla vajadusel e-õppe rakendamiseks, et mõned tunnid on e-õppe vormis või mõnes koolis ka mõni päev nädalas e-õppe vormis. See on kõik selleks, et hajutada ja olla turvalise koolikeskkonna rajamise poolt," lausus Klaas.