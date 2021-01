ERR Washingtonis: demokraadid ei jäta jonni, tahavad Trumpi süüdimõistmist

Süüdistust toetas 232 saadikut, vastu oli 197 ning neli jättis hääletamata. Demokraatidega liitus ka kümme vabariiklast.

Trumpi tagandamiseks on vaja ka senati toetust, kuid kuna Trumpi ametist lahkumiseni on jäänud vaid nädal, siis tagandamist ei toimu. Lisaks on senat kuni 19. jaanuarini vaheajal.

Tulevane riigipea Joe Biden kutsus senatit arutama ka tema seatud eesmärke ajal, kui käsitletakse Trumpi vastu esitatud süüdistust. President Donald Trump oma videopöördumises süüdistust ei maininud, kuid rõhutas, et tema toetajad ei tolereeri poliitilist vägivalda ning tõstis esile, et kõik mässus osalenud tuuakse kohtu ette.

Demokraadid on nõus ootama

Selleks et senat vaheaja katkestaks ja kokku tuleks, on aja kõigi senaatorite nõusolekut või erakorralist kokkulepet senati enamuse ja vähemuse juhi vahel. Vabariiklaste liider Mitch McConnell on aga juba öelnud, et tema seda toetada ei kavatse.

Demokraadid on öelnud, et nad kavatsevad oodata, vähemalt 100 päeva möödumist Joe Bideni ametisseastumisest, sest et nad tahavad talle anda aega oma poliitikat ellu viia, lisaks on vaja ametisse kinnitada mitu kabineti liiget.

Tundub, et praegu on demokraatide peamine eesmärk see, et Trump ei saaks enam mitte kunagi USA presidendiks kandideerida. Nende soov täitub juhul, kui Trump senatis süüdi mõistetakse.

Demokraatide soov võib täituda, sest teatud vabariiklased soovivad end ja oma parteid Trumpist eemaldada. Samas on vabariiklasi, kes ütlevad, et kümned miljonid inimesed hääletasid Trumpi poolt, need inimesed on pettunud ja vihased, ja see tagandamisprotsess ei aita kuidagi kaasa ühiskondliku lõhe vähenemisele.