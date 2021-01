"Me oleme väike riik, oleme näinud, et numbrid kõiguvad ühest kohast teise kohta. Oleme näinud, et ikka ja jälle tuleb mõni hooldekodu puhang, neid on päris mitu tükki praegu. Minu meelest vööd lõdvendada ei tohiks küll kordagi. Mina ei julgeks küll veel öelda, et nüüd on see asi läbi. Hoiaks väga madalat profiili selle viiruse suhtes," ütles Lutsar, põhjendades, miks ta ei julge praegust nakatumiste taset stabiliseerunuks nimetada.

Ta selgitas, et haiglates on suudetud ravi vajavate patsientide arv hoida seetõttu 400 ringis, et pühade ajal levis nakkus pigem nooremate inimeste seas, kes reeglina haiglaravi ei vaja. Kui aga nakatumine peaks taas 70-80-aastaste seas enam levima hakkama, mis juba tõusutrendi näitab, kasvab hoobilt ka haiglaravil viibijate hulk, sest 40 protsenti üle 80-aastastest vajab hospitaliseerimist.

"Seetõttu on ju võetud eelisvaktsineerimise järjekorda ka just hooldekodud ja hooldeasutused, nende elanikud, aga ka nende töötajad," lisas Lutsar.

Piirangute leevendamise kunst

Lutsari sõnul peab piirangute eemaldamisel olema väga ettevaatlik, et ei juhtuks nii nagu Iirimaal. Kaks nädalat tagasi oli seal nakatumise näit 285, praegu aga 1443 (nakatunuid 100 000 elaniku kohta kahe nädala vältel). Seega on kahe nädalaga toimunud viiekordne kasv.

"Iirimaa oli väga kinni novembrikuus, siis need piirangud ka toimisid - nakatumine läks väga kenasti alla. Aga siis tekkis tahtmine rahvale heameelt teha enne jõule ja jõulude ajaks. Suures osas sama juhtus ka Inglismaal - tehti kõik asjad lahti. See fenomen, mida me Eestis oleme püüdnud kogu aeg vältida, et kui ma pole nädalaid saanud pubis käia, mis Iirimaal on hoopis teise mõjuvõimuga, kui ta on Eestimaal, ja kui ma ei ole kuskil saanud käia, ja nüüd tehakse kõik lahti, siis ma pean kohe täna minema. See, et sa hoiad inimesi kinni ja siis lased nad äkki lahti, see on ilmselt üks nendest põhjustest," ütles Lutsar. "Puhangu juhtimine on ääretult delikaatne: piiranguid saab kehtestada äkki, aga neid saab ära võtta väga-väga ettevaatlikult."

Toidukohtade avamist soovitaski teadusnõukoda päevasel ajal üksnes selleks, et inimesed saaksid päeval kiiresti lõunat süüa, kuivõrd ilmaolud õues söömist ei toeta, kuid eesmärk on, et inimesed seal seltskonniti kogunema ja aega veetma ei hakkaks.