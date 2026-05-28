X!

Saarts: valitsusremont Reformierakonna populaarsust ei tõstaks

Eesti
Tõnis Saarts
Tõnis Saarts Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Vaatamata spekulatsioonidele ajakirjanduses eitab peaminister Kristen Michal kavatsust muuta valitsuse koosseisu. Politoloog Tõnis Saartsi sõnul ei kasvataks valitsusremont Reformierakonna populaarsust.

Vahetusest valitsuse koosseisus on opositsioonipoliitikud spekuleerinud juba pikemat aega. Ajaleht Postimees pakub võimalusteks nii peaministri tagasiastumist kui ka valitsusremonti ehk ministrite väljavahetamist. Peaminister Kristen Michal eitab muudatusi valitsuses.

"Sellist kava ei ole. Küllap ma ilmselt teaksin, kui selline kava on. Ja veel enam, et kui kellegi selline kava tulevikus peaks tulema, siis me kindlasti ei aruta seda ajakirjanduse vahendusel, vaid inimestevahelised suhted on ikka sellised, mida omavahel arutatakse," lausus Michal.

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik ütles, et koalitsioonil võib olla erinevaid ideid, et oma populaarsust valijate hulgas suurendada.

"Mõlemad koalitsioonipartnerid otsivad mingeid lahendusi. Mõtlevad plaan B ja plaan C peale - kes on võib-olla poliitikast lahkumas, kes on mõtlemas muu erakonnaga ühinemise peale? Kes siis võib-olla tõesti kaalub valitsusremonti või muid selliseid meeleheitlikke variante, et äkki hakkab see lootuskiir paistma," sõnas Kiik.

"Koalitsiooni sees suhted on väga töised. Töö on korralik, töötatakse väga kenasti ehk sellist asja kavas ei ole. Aga ma saan aru, et selliseid spekulatsioone on," ütles Michal.

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et valitsusremonti on varemgi enne valimisi tehtud, kuid praegu, kui Reformierakonna populaarsus on rohkem kui aasta madalseisus, see erakonna populaarsust ei kasvata.

"Ja seda me oleme näinud ka Eestis varasemate valitsuse puhul, et kui nad on oma valijate usalduse minetanud, siis selle taastamine võtab väga palju aega ja harilikult see toimub pigem siis, kui nad on juba opositsioonis ja järgmises valimistsüklis," sõnas Saarts.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:45

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

18:45

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

18:40

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

18:40

Ühistransport vajab kütusehinna tõusu pärast üle 4 miljoni euro lisaraha

18:35

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

18:35

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

18:33

Raske traumaga lõppenud tõukerattaõnnetustesse sattunud laste arv on kasvanud

18:33

Saarts: valitsusremont Reformierakonna populaarsust ei tõstaks

18:32

Läti parlament hääletas uue valitsuse ametisse Uuendatud

18:13

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

27.05

Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

06:41

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

07:27

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

11:58

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

06:03

USA relvajõud andsid Iraanile uusi lööke

11:35

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

15:53

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

06:57

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem võib teha Eestist kurjategijate hüppelaua

27.05

Eksperdid: sõjaliseks eskalatsiooniks pole Venemaal jõudu

ilmateade

loe: sport

18:45

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

18:13

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

17:31

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

16:54

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

loe: kultuur

18:09

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

loe: eeter

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

15:14

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

14:37

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

12:19

Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Raadiouudised

16:10

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

16:00

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

15:40

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

15:40

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

15:40

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

15:20

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

12:35

Reedel sajab kohati vihma

12:30

Illegaalsed piiriületajad on Eesti-Vene piirilt kadunud

12:25

Raadiouudised (28.05.2026 12:00:00)

09:50

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo