Saarts: valitsusremont Reformierakonna populaarsust ei tõstaks

Vahetusest valitsuse koosseisus on opositsioonipoliitikud spekuleerinud juba pikemat aega. Ajaleht Postimees pakub võimalusteks nii peaministri tagasiastumist kui ka valitsusremonti ehk ministrite väljavahetamist. Peaminister Kristen Michal eitab muudatusi valitsuses.

"Sellist kava ei ole. Küllap ma ilmselt teaksin, kui selline kava on. Ja veel enam, et kui kellegi selline kava tulevikus peaks tulema, siis me kindlasti ei aruta seda ajakirjanduse vahendusel, vaid inimestevahelised suhted on ikka sellised, mida omavahel arutatakse," lausus Michal.

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik ütles, et koalitsioonil võib olla erinevaid ideid, et oma populaarsust valijate hulgas suurendada.

"Mõlemad koalitsioonipartnerid otsivad mingeid lahendusi. Mõtlevad plaan B ja plaan C peale - kes on võib-olla poliitikast lahkumas, kes on mõtlemas muu erakonnaga ühinemise peale? Kes siis võib-olla tõesti kaalub valitsusremonti või muid selliseid meeleheitlikke variante, et äkki hakkab see lootuskiir paistma," sõnas Kiik.

"Koalitsiooni sees suhted on väga töised. Töö on korralik, töötatakse väga kenasti ehk sellist asja kavas ei ole. Aga ma saan aru, et selliseid spekulatsioone on," ütles Michal.

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et valitsusremonti on varemgi enne valimisi tehtud, kuid praegu, kui Reformierakonna populaarsus on rohkem kui aasta madalseisus, see erakonna populaarsust ei kasvata.

"Ja seda me oleme näinud ka Eestis varasemate valitsuse puhul, et kui nad on oma valijate usalduse minetanud, siis selle taastamine võtab väga palju aega ja harilikult see toimub pigem siis, kui nad on juba opositsioonis ja järgmises valimistsüklis," sõnas Saarts.