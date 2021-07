Eesti osalemisel Osaka EXPO-l võib taas tõusta kulude katmise teema

"Kui leiate, et Osaka EXPO-l osalemine on vajalik, siis palume täiendavalt täpsustada palju Teie liikmetest on valmis antud maailmanäitusel osalema ning kui suures mahus rahaliselt panustama?" küsib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt äriühendustele saadetud kirjas, milles uuritakse ka vastajate arvamust, kas ja miks peaks Eesti Osaka EXPO-l osalema.

Kaubandus-tööstuskoja, toiduliidu ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) esindajad, kes olid kirjale vastanud, ütlesid kõik ERR-ile, et pooldavad maailmanäitusele minekut, kuid ei väljendanud valmisolekut selle korraldamise kulusid kanda.

"Peame Eesti osalemist Osaka EXPO 2025 oluliseks, kohe tuleb alustada ka arutelu koostöömudelite üle," ütles ITL-i Eesti IKT klastri juht Doris Põld. "Kindlasti on vaja rääkida läbi see, milline peaks olema Eesti EXPO-del osalemise kestlik lahendus ehk välja töötada tuleb töötav mudel - kes korraldab, kes rahastab, kui palju raha riigieelarvest tuleb planeerida jne. EXPO-l osalemise ettevalmistamine võtab aega aastaid, sellega tuleb varakult alustada," rõhutas Põld.

"Kuna Jaapan on ettevõtetele ekspordituruna samuti huviorbiiti tõusnud, siis igal juhul toetame Eesti osalemist maailmanäitusel," ütles Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. "Kui on olemas otsus, tahavad ettevõtted kindlasti näha ideed ja sisu, mille alusel tehakse otsus võimaliku kaasrahastamise osas. Eelnevate Expode kogemustele toetudes võin öelda, et kuna tegemist on Eestit tutvustava tegevusega, eeldame rahastust riigieelarvest. Ettevõtted panustavad riigieelarvesse igapäevaselt," lisas Potisepp.

Ta märkis, et toiduliidu liikmetele saadetud küsimusele, kas ja millises summas on nad valmis osalema ja kaasfinantseerima Eesti ekspositsiooni rajamist ja Osaka EXPO 2025 läbiviimist ei saabunud ühtegi lubadust kulusid kaasrahastada.

"Enne sarnaste otsuste tegemist soovitvad ettevõtted teada, millises mahus ja millise kontseptsiooniga Eesti osaleb ja kas ning kus on seal koht ja fookus Eesti toidutöötlejatele," rõhutas Potisepp.

EXPO-l osalemist toetab ka kaubandus-tööstuskoda, ütles koja kommunikatsioonijuht Kaur Orgusaar, kuid täpsemalt kulude ja muude detailide üle pole organisatsioonis veel arutatud, lisas ta. Orgusaar meenutas, et Dubai maailmanäitusel osalemist kaubandus-tööstuskoda ei toetanud.

Dubai EXPO-l osalemise toetuseks lõid ettevõtjad sihtasutuse, mille liikmeteks said infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit, kaitsetööstuse liit, Smart City Lab, Digitaalehituse MTÜ, personaalmeditsiini assotsiatsioon ja tööandjate keskliit.

Eesti otsustab osalemise 2025. aasta maailmanäitusel Osakas pärast Dubai EXPO lõppu, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ERR-ile eelmise aasta detsembris.

Algselt Araabia Ühendemiraatides Dubais eelmise aasta 20. oktoobrist kuni tänavu 10. aprillini toimuma pidanud maailmanäitus lükati koroonapandeemia tõtu edasi ja see peetakse nüüd 1. oktoober 2021 - 31. märts 2022.