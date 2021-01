Meeleavaldused Trumpi lahkumise eel on jäänud oodatust tagasihoidlikumaks

Meeleavaldused USA ametist lahkuva presidendi Donald Trumpi toetuseks on jäänud oodatust väiksemaks.

Protestimeeleavaldused küll toimusid enamiku osariikide parlamendihoonete ees, kuid osavõtjaid oli vähe. Küll kandsid paljud osalejad relvi, edastasid "Terevisiooni" uudised.

Mitmel pool oli meeleavaldusi kajastavaid ajakirjanikke meeleavaldajaist rohkem, mõnes osariigis võis protestijad ühe käe sõrmedel üle lugeda.

Rahutuste ärahoidmiseks oli üle kogu USA politseijõudude kõrval korda tagama toodud tuhandeid rahvuskaardi sõdureid.

FBI kontrollib inauguratsiooni eel rahvuskaartlasi

USA õiguskaitseorganid kontrollivad rahvuskaartlasi tagamaks, et nad ei kujuta presidendiks valitud Joe Bideni ametivande andmise tseremoonial julgeolekuriski, ütles pühapäeval rahvuskaardi büroo juht kindral Daniel Hokanson.

6. jaanuaril Kapitooliumi mässu järel on selgunud, et osal sellega seotud isikutest on või olid sidemed relvajõududega.

"Kontrollime koostöös salateenistuse ja FBI-ga kõiki, kes inauguratsioonitseremoonial osalevad," ütles Hokanson telekanalile CBS.

Bideni ametisseastumise tseremooniaks on Washingtoni toodud umbes 25 000 rahvuskaartlast. USA staabiülemate ühendkomitee märkis hiljutises pöödumises relvajõududele, et 6. jaanuari mäss oli vastuolus õigusriigi põhimõtetega ning rõhutas, et relvajõudude liikmed peavad "kehastama riigi väärtusi ja ideid".