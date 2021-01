Trump korraldas pühapäeval Valges Majas koosoleku, kus koostati armusaajate nimekiri. Väidetavalt kuuluvad nimekirja valgekraedest kurjategijad, räpparid, kuid mitte Trump isiklikult.

USA-s on arutatud, kas Trump plaanib ka endale ennetavalt armu anda, kuna mõned USA poliitikud leiavad, et Trump tuleks Kapitooliumiga seotud rahutuste pärast kriminaalvastutusele võtta. Mitmed presidendi lähikondlased aga kardavad, et endale armu andes Trump hoopis suurendaks süüdi jäämise võimalusi.

Presidendil on kindlasti õigus ennetavalt armu anda oma lastele, keda pole veel üheski kuriteos süüdistatud.

Trump võib armu anda ka oma endisele vanemnõunikule Steve Bannonile, keda süüdistatakse Mehhiko piiritaraga seotud eraskeemis.

Teine liitlane, kellele Trump võib armu anda, on New Yorgi endine linnapea ja presidendi advokaat Rudy Giuliani. Giulianit pole süüdistatud üheski kuriteos, kuid tema konsultatsioonifirma on föderaalse uurimise alla sattunud.

Lisaks oodatakse, et president annab armu räppar Lil Wayne'ile, kelle kodanikunimi on Dwayne Carter. Eelmisel aastal tunnistas Carter end süüdi tulirelva ja narkootikumide ebaseaduslikus omamises. Carter toetas Trumpi viimastel USA presidendivalimistel.

Eelmisel aastal jõululaupäeval andis Trump armu Roger Stone'ile ja Paul Manafortile, kes mõisteti süüdi Trumpi 2016. aasta valimiskampaania sidemetes Venemaaga.

USA eelmine president Barack Obama andis oma viimasel ametisolemise päeval armu 330 vangile, kes tema arvates olid saanud liiga karmid karistused. Obama tegi rohkem karistuste kommuteerimisi kui 13 eelmist USA presidenti kokku

Trump lahkub Washingtonist Floridasse USA aja järgi kolmapäeva hommikul, mõni tund enne Joe Bideni inauguratsiooni.