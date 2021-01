Bideni inauguratsiooni tühjas Washingtonis valvavad tuhanded turvajad

Inauguratsioonieelset USA pealinna võrreldakse isegi Iraagi pealinna Bagdadi välissaatkondi mahutava rohelise tsooniga, mis on sisuliselt suletud piirkond.

"See tuletab mulle meelde Bagdadi külastamist, rohelisse tsooni minekut. Ma ei arvanud kunagi, et näen seda meie oma pealinnas või et see on vajalik," ütles USA kongressi luurekomisjoni esimees Adam Schiff.

Washingtonis kehtestatud turvameetmed on ettevaatusabinõu, kuna kardetakse USA presidendi Donald Trumpi toetajate või äärmusrühmituste rünnakuid. Eelmisel nädalal hoiatasid USA luureteenistused, et Trumpi toetajad on mitu nädalat planeerinud uusi vägivaldseid rünnakuid.

"Kuigi oleme mures, et asume okupeeritud linnas, oleme me samas ka rõõmsad, et julgeolekujõud on tulnud korda tagama," ütles Washingtoni sõitnud 68-aastane James Holloway.

Washingtoni bussipeatustes on FBI plakatid, "mis otsivad teavet vägivalla kohta USA kapitooliumis".

"FBI jälgis eelmisel nädalal mitmeid veebipõhiseid üleskutseid vägivallaks ja õiguskaitseametnikud näevad regulaarselt vaeva, et teha selgeks, millised neist on reaalselt ohtlikud," ütles FBI direktor Christopher Wray.

Trumpi toetajate marss ei olnud pühapäeva pärastlõunaks pärastlõunaks realiseerunud. Üleskutse nägi ette relvastatud rongkäiku Washingtoni monumendist Valge Maja juurde. Kavandatud Trumpi toetajate marsi teekond oli tugevalt kindlustatud taradega ja neid valvasid föderaalsed korrakaitse rühmad, sealhulgas salateenistus ning USA tolli- ja ja piirikaitse.

Sel nädalal teevad USA presidendiks valitud Bideni abilised koostööd riigi julgeolekujõudude juhtidega, et Biden saaks kolmapäeval Kapitooliumi lääneosas anda ametivande.

"See on kindlasti meie plaan. Ma arvan, et see saadab maailmale uskumatult olulise visuaalse pildi Ameerika Ühendriikide demokraatia vastupidavusest," teatas Bideni tulevane Valge Maja kommunikatsioonidirektor Kate Bedingfield.

Bideni meeskonna eesmärk on säilitada ametisseastumise traditsioonid, eelkõige vande andmise tseremoonia ja avakõne väljaspool Kapitooliumit. Siiski Pennsylvania avenüü paraadile pole rahvast lubatud, selle asemel toimub virtuaalne paraad, mida inimesed saavad vaadata televisioonis ja veebis.

"See saab olema šokeeriv, kus näha pole ühtegi inimest, praegu on olukord väga halb," ütles demokraadist kongressisaadik Josh Gottheimer.

Pühapäeval toimusid Trumpi toetuseks USA osariikide pealinnades kogunemised, kuid osalejate arv jäi väikeseks. Suurimad kogunemised toimusid Ohios ja Michiganis, kuid osalejate arv jäi seal alla saja inimese.

Valge Majast põhja pool asuvasse Black Lives Matters Plaza juurde kogunes mõnikümmend inimest ja mõistsid hukka kuuenda jaanuari Kapitooliumi rahutused.