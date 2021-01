Kaju: Bideni Hiina-poliitika on ilmselt sarnane Trumpi omale

Kas ja kui palju nelja aasta jooksul maailmakord ja jõuvahekorrad muutusid?

Kindlasti jätkus pigem trend, mis on aset leidnud juba mõnda aega. Ameerika suhteline positsioon maailmas on lihtsalt vähenenud seoses teiste mängijate esiletõusemisega, ennekõike Hiinaga. Trump tegelikult oma kampaaniates juhtis sellele tähelepanu, et hiinlased on esile tõusnud ja ennast kehtestanud.

Lääs kutsus hiinlased, nagu ka venelased WTO-sse, lootis läbi kaubandusliku läbikäimise tuua neid Lääne institutsioonidesse ja jagama meie väärtusi. Seda pole juhtunud ja hiinlastele on justkui vaja vastu hakata. Ometi nägime, et vaatamata katsetele sellega tegeleda, Trumpi ametiaeg ei toonud sisuliselt suhetes Hiinaga mingeid muutusi peale tariifide kaasa, ei USA ja Hiina ega ka Lääne ja Hiina vahel laiemalt.

Kas Joe Bideni puhul on oodata paranemist selles osas?

Kindlasti iga ametisse tulev uus president loodab, et ta justkui saab alustada nullist ja minna ise uuesti läbi rääkima, aga tal tuleb siiski pärida see maailm, mille Trump on talle andnud. Ja tuleb öelda, et kui milleski on täna Ameerikas kongressis üksmeel vabariiklaste ja demokraatide vahel, siis see on see, et Hiinaga tuleb olla karm, sest Hiina ei mängi nende reeglite järgi, mille järgi Lääs tahab mängida. Hiinal on oma merkantilistlikud, tööstuspoliitilised huvid, sõjalis-poliitilised huvid ja neid on vaja kontreerida, mitte lasta hiinlastel tulla oma mänguplatsile.

Aga kas Joe Biden on karm?

Seda aeg näitab. Ta pole isegi saanud oma kabinetiliikmeid paika. Lähinädalatel on vaja võidelda iga demokraadi ja vabariiklase hääle nimel senatis, et oma inimesed enne paika saada.

Mina pigem kipun arvama, et see on küsimus, milles Trumpi ja Bideni poliitika saab olema pigem sarnasem kui erinevam ehk tugevam joon Hiina vastu.

Mida tähendas Trumpi presidentuur vabariiklaste jaoks pikemas perspektiivis? Kas see on midagi sellist, mida tahetakse piinlikkusega ära unustada või vastupidi?

Sõltub ilmselt, kelle käest küsida. Kui vaatame vabariiklaste liidrit senatis Mitch McConnellit, pikaajalist senaatorit, siis tema ütles täna jällegi, et peab Trumpi süüdlaseks neis rahutustes ja neis erimeelsustes ja selles kakluses ja sisuliselt vastuhakus ja ta peab õigeks, et Trump tuleb ametist tagandada isegi pärast ametist lahkumist, et ta enam kunagi ei saaks kandideerida. See on niivõrd suur häbiplekk vabariiklaste poliitikale. Tema ja temataolised tipp-poliitikud vabariiklaste seas püüavadki sellega tegeleda.

Aga ma arvan, et trumpismil ja populistlikul rahvuslusel on kindlasti arvestatav hulk järgijaid, aga probleem on see, et vabariiklased on täna killustunud ja näis, mis saab.

Nii et Trumpi vari hõljub veel pikka aega nii vabariiklaste kohal kui ka maailmas laiemalt ehk populismi käsiraamat on kirjutatud?

Jah, aga kindlasti tuleb öelda, et need viimased neli aastat on seda kokkuvõttes pigem nõrgendanud kui tugevdanud.