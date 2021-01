Prisma teatas enam kui 300 toidukauba artikli hinnaalandusest. Kaubad valiti välja igast tootegrupist, alates piimast ja lõpetades hakklihaga. Tegemist pole kampaania, vaid püsiva uue hinnakonjunktuuriga, eesmärgiga kindlustada sellega omale turu odavaim toidukorv, millele seni on pretendeerinud Maxima.

"Meil käivad kogu aeg hinnauuringud. Kõik tooted, mis on meil alla hinnatud, käivad meil hinnauuringu alla – kui konkurendid lähevad nende kaupade hindadega alla, siis me läheme veel alla," lubab Prisma Peremarketite hankedirektor Tõnis Tomingas, nimetades algatust strateegilise odavdamise projektiks. "Tegemist ei ole lühiajalise kampaaniaga, vaid pikaajalise strateegiaga. See on juba varem meil strateegiaks olnud, aga nüüd on Prisma otsustanud püsivalt langetada veel sadade toodete hindu."

Ka Maxima pole sellest eesmärgist loobumas.

"Maxima on seadnud endale strateegiliseks eesmärgiks olla jaekaupleja, kes pakub tarbijatele kaupu odavaima hinna ja kõrge kvaliteediga. Me tahame pakkuda ostjatele toidu- ja kodukaupu, mis on neile tuttavad ja mida nad hindavad, parima hinnaga," kinnitab Maxima Eesti juht Edvinas Volkas ERR-ile.

Tema sõnul käib pidev töö koos tarnijatega selle nimel, et pakkuda põhikaubagruppides odavaimat hinda.

"Näiteks mullu novembris alandasime kõigis oma poodides tuhandete igapäevakaupade hindu - mitte kampaaniaperioodiks, vaid alaliselt. Ning siinkohal ei räägi me mitte ainult n-ö baasvajadusi rahuldavatest kaupadest, vaid väga laia sortimendi ulatuses, kokku umbes 4000 nimetust tooteid," ütleb Volkas.

Hinnalangetused jäid vahemikku 5-20 protsenti.

Kui aga mõlemad jaeketid taotlevad hinnaliidri staatust, lõhnab see hinnasõja järele.

Tomingas seda Prisma nimel otseselt nii nimetada ei soovi. "Hinnakonkurents on turul olnud tihe siiamaani. Aga kui vaja, siis kindlasti langetame hindu veel," lisab ta samas.

Pole saladus, et marginaalid pole jaeturul kuigi suured. Seetõttu tõdeb Maxima, et palju ruumi hinnasõjaks ei jää.

"On üldteada, et jaekaubanduses on marginaalid Eestis ajalooliselt madalamad kui mitmetes muudes valdkondades. Viimase hinnaalandusega "andsime" tarbijate taskusse aastas kaks miljonit eurot, piltlikult öeldes on see meie panus perede aastaeelarvesse. Sujuv tarneahel ja head partnerid annavad kindlasti veel ruumi juurde, kuid see pole ka lõpmatu," ütleb Volkas.

"Keeruline prognoosida, kas või milline tugev hinnasurve tekib. Mina isiklikult sellesse väga ei usu. Muidugi hinnaliider olemine ei ole miskit, mille sa ühel hetkel "saavutad" ning siis istud sellel saavutatul. Peame igapäevaselt töötama brändilubaduse hoidmise nimel ja seda me ka teeme - nii täna kui homme," ütleb Volkas.

Tomingas kinnitab, et tootjate arvelt tururebimist tegema ei hakata.

"Hinnalangus tuleb meie enda töö optimeerimise tulemusena, turunduseelarvest, meie enda kasumi arvelt," loetleb Prisma hankedirektor.

Samas möönab Tomingas, et ega see ka neile kergelt ei tule. "Kuna Prisma strateegia on natuke teistsugune – teeme vähem kampaaniaid, selle asemel langevad tavahinnad, siis ei kaasne sellega turunduskulusid või kampaaniate ülesehitamisele tekkivaid kulusid. Selle arvelt ongi võimalik püsihinda madalmal tasemel hoida nendest, kes kampaaniaid väga sagedalt teevad," selgitab Tomingas.

Kui palju kauplejaid odavama hinna nišši ära mahub, Prisma pakkuda ei julge.

"See turg on üsna tihe juba praegu. Lidl on tõesti samasse segmenti tulemas," möönab Tomingas, lisades, et Soomes on nii Lidl kui Prisma mõlemad ennast odavaimasse segmenti ära mahutanud, ent Prismal on koduturul hinnaliidri positsioon Lidli ees.

Ostukorvi metoodika

Konks on aga selles, millisest metoodikast odavaima toidukorvi tiitli puhul lähtuda. Prisma on aluseks võtnud oma hinnavõrdluse, mitte uuringufirmade jälgitava ostukorvi.

"Meie enda hinnauuringutes oleme olnud Maximast soodsamad, need on kõige laiapõhisemad uuringud. Mis puudutab statistika- ja meediafirmade uuringuid, oleme mitte alati olnud võitja, aga esimesete seas. Nende uuringud on aga üsna kitsad, seal mõjutab ostukorvi hinda ka kampaaniatoodete valik, nii et kui mõni jaekett pakub palju kampaaniatooteid, võib nende ostukorv tulla soodsam," selgitab Tomingas. "Meie eesmärk pole olla piiratud tootevalikus odavaim, vaid üldises. Vaatame hinnataset kõikide toodete puhul."

Juba mitu aastat on jaeturul tunda ärevust Saksa odavketi Lidli tulekust. Ketid ei eita, et uuest konkurendist turul võib saada mängumuutja, mistõttu seatakse juba aegsasti sammu.

Tomingas küll ütleb, et uus strateegia - olla igal juhul turu odavaim toidukorv - pole ellu kutsutud üksnes Lidli tuleku ettevalmistusena.

"Tegemist on juba varasema Prisma strateegia jätkuga pakkuda püsivalt turu soodsamaid hindu. Lidl klindlasti teeb turu konkunrentsiolukorda veel teravamaks-tihedamaks, nii et see on üks osa sellest kindlasti," ütleb Tomingas.

Maximagi kinnitab, et odavaima ostukorvi nimel ei töötata ainult ühe või teise olemasoleva või lisanduva konkurendi pärast.

"Kui nüüd rääkida Lidlist, siis - tervitame nende tulekut, kuna iga konkurents on tervitatav. Ent kes oskab praegu öelda, et nende hinnad saavad olema odavad? Eks me näeme," ütleb Volkas. "Oluline on see, mis on reaalsus - kommunikatsioonis võivad kõik öelda, et nad on odavad. Aga Maximas me teame, et oleme reaalselt ka kliendile kõige soodsamad ning pakume odavat hinda ka kohalikule toorainele ja kohalikult tootjalt saadud toodetega - see on see, mida klient vajab."