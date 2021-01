Katrin Bats: jätkusuutlik äri tekitab positiivse liblikaefekti

2020. aasta jätkusuutliku kaubamärgiindeksi aruandest selgub, et 65 protsenti Eesti tarbijatest teeb oma ostuotsuse selle põhjal, kuivõrd jätkusuutlik on ettevõte, mille tooteid-teenuseid kasutatakse või plaanitakse kasutama hakata, kirjutab Katrin Bats.

Üha selgemaks saab, et varsti ei saa ükski ettevõtja endale lubada seda, et ta ei pea jätkusuutlikkusele üldse mõtlema. Ühiskond ja eelkõige ühe brändi lojaalsed kliendid ootavad aina enam, et kaupmees suhtuks oma põhitegevustesse säästvalt.

Arvestades, et näiteks ühest ketipoest tehakse ligi miljon ostu iga nädal, on panused suured. Niisiis, mida on vaja ettevõttel, et ta saaks ennast jätkusuutlikuks nimetada? Kas piisab paarist rohelist mõtteviisi kandvast projektist või nõuab see suuremat pühendumist?

Selge on, et jätkusuutlikku mõtteviisi pole pikas perspektiivis võimalik teeselda, see peab olema ettevõtte kultuuri lahutamatu osa, alustades strateegilistest ärieesmärkidest lõpetades logistikakorraldusese, tööpraktika ning vastutustundliku klienditeenindusega. Ainult nii on võimalik võita ja säilitada klientide, töötajate ning koostööpartnerite usaldus.

Kui kliendid on valmis vastu võtma tervisliku, vastutustundliku ja keskkonnasõbraliku eluviisi, peaksime jaemüüjatena kahtlemata sellist sihikindlust austama ning toetama.

Alustuseks võiks ühe tavalise toidupoe sortimendis olla laiem valik kohalike tootjate kvaliteetset ja tervislikku toitu. Lisaks tuleks kaupmehel teha pidevalt tööd selle nimel, et leida uusi ja keskkonnasäästlikke pakendeid ning ladustamis- ja transpordilahendusi.

Vähem oluline pole ka poe sisustus: kliimasõbralikud külmikud ning energiasäästlikud valgustid kuuluvad vastutustundliku kaupluse interjööri juurde. Jätkusuutlikkus peaks välja paistma kogu tarneahela ulatuses kus vähegi võimalik. See näitab, et ettevõte suhtub teemasse tõsiselt ning pühendumusega.

Jaeketi ökoloogiline jalajälg sõltub ka klientide käitumisest

"Kaupmees saab väga edukalt olla poekülastajate jaoks rohelisema eluviisi tutvustaja."

Rimi emafirma ICA on välja arvutanud, et koguni 97 protsenti ühe jaeketi kasvuhoonegaaside jalajäljest sõltub sellest, milliseid tooteid kliendid valivad ning kuidas nad neid hiljem kasutavad ja utiliseerivad. Seega ei ole jaemüüja roll mitte ainult reageerida klientide vajadustele ja soovidele, vaid juhtida neid oma huvidest lähtuvalt ka säästva käitumise juurde. Kaupmees saab väga edukalt olla poekülastajate jaoks rohelisema eluviisi tutvustaja.

On oluline mõista, et ettevõte ei peaks toimetama jätkusuutlikult pelgalt filantroopilistel eesmärkidel ega kliendi või ühiskonna rõõmuks. Reeglina on suured otsused pikaajalised ning nende mõju saab näha aastate pärast. Kui tundub, et me pole veel üheks või teiseks muutuseks valmis ning otsustatakse minna kergema vastupanu teed, siis ehk tasuks mõelda veel korra.

Kas see otsus on ikka tuleviku kliendi, partneri või ka töötaja huvides? Kas sellele otsusele tagasi vaadates saab ka aastate pärast uhkust tunda? Aga kõige rohkem peaks mõtlema, kuidas see otsus teeniks ettevõtte huve ka pikas perspektiivis.

Kui otsustusprotsess põhineb jätkusuutlikkuse kaalutlustel, pakub see turvalist sadamat kogu ökosüsteemile – sajale tuhandele kliendile, tuhandetele töötajatele, sadadele tarnijatele, kümnetele riikidele ja kogu ühiskonnale.

Vastutustundlikkus on jaekaubanduses oluline valuuta

Ettevõte, eriti aga rahvusvaheline, võib iga otsusega tekitada liblika tiivalöögi efekti mitmele valdkonnale. Seda asjaolu peaks silmas pidama iga ettevõtte otsustajate ring. Omal ajal sundis just Rimi otsus keelata oma poodides GMO-d sisaldavate toodete müük paljude tootjate kurssi muutma. Otsuse mõjul muudeti tootmist selliselt, et ka teised ketipoed said tunduvalt jätkusuutlikumaid bränditooteid oma lettidele.

Ma väga loodan, et sarnase efekti toob kaasa otsus arvata oma sortimendist välja ohustatud kalaliigid. Jätkusuutlikumad kala- ja mereannivalikud on olemas, see sai nüüd tõestatud. Loodetavasti jõuavad need õige pea ka teiste ketipoodide valikusse.

Pelgalt väljaöeldud lubadused ega isegi mitte tunnustused ei taga stabiilsust, usaldust ja pikaajalist äriedu. Peame seisma oma lubaduste eest, olema vastutustundlikud juhid ja tegema seda, mis on meie võimuses – tähtsustama-tutvustama tervislikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi, kuulama ekspertide nõuanded, leidma usaldusväärseid partnereid ning projekte. See on valuuta, mis ei kaota oma väärtust. Seda valuutat ei saa võltsida.