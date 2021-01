Professor: kontode sulgemine pole sotsiaalmeediahiidude jaoks mõistlik

Ta tõi näiteks, kuidas Donald Trumpi toetajad kolisid tema Twitterist blokeerimisel üle Parlerisse, vahendas "Välisilm".

"Kui suuremad grupid lõigata meediast ära, saavad nad tekitada väga kiirelt endale alternatiivse meedia. Ma arvan, et ühelgi suurel tehnoloogiahiiul pole huvi neid päriselt ära lõigata. Nad püüavad teha sümboolseid samme või katsetavad, et mida neil lastakse teha ilma, et tekiks suurem pahameel," kirjeldas ta.

"Need katsed, et paneme Trumpi konto kinni või paneme mõned kontod veel kinni, need on suuresti sümboolse iseloomuga ja me näeme, et on tekkinud pigem positiivne reaktsioon. Üldiselt öeldakse, et see oli õige tegu, oligi aeg teha," lisas Tammet.

Tammeti sõnul ei ole küsimus sõnumi edastamise reeglite kehtestamisel, vaid digihiide on võimalik reguleerida teisiti.

"Ma arvan, et neid on võimalik reguleerida teisel tasemel, reguleerida, mida nad võivad teha inimeste andmetega – see on see, mida Euroopa aktiivselt püüab teha – neid saab reguleerida selles osas, kui aktiivselt nad oma konkurentsi püüavad maha suruda, selline klassikaline Ühendriikide monopolivastane tegevus. Mis puudutab sõnumi sisu, mida sa võid öelda või kes võib öelda, ma ei kujuta ette, et seda on võimalik suunata või takistada," märkis ta.

Tammeti hinnangul püüavad sotsiaalmeediahiiud lähtuda pigem sellest, mis neile ilmselgelt kasu toob. "Praegu me näeme, kuidas viimastel aastatel nad püüavad tulla palju vastu ühiskonna ootusele. Facebook ja taolised asjad juba ammu ei lase üles panna pornograafilist või vägivaldset materjali, nad need kõrvaldavad väga kiiresti ära," lisas ta.

Sotsiaalmeediaettevõtted politiseeruvad aina enam. Tammeti sõnul ei tähenda see ühegi poole võtmist. "Ma ei ole kindel, et nad tahavad võtta poolt, et me oleme vabariiklaste või demokraatide või Hiina poolt. See ei tundu väga kasulik. Pigem neil on oma ideoloogia, mis on teistsugune," lisas ta.

Tammeti sõnul võib ideoloogia määratleda sellisena, et inimesed tuleksid platvormidele tagasi ja see võimaldaks ettevõtetel raha teenida. "Ma arvan ka, et neil on loomupärane tehnoloogia ideoloogia. Inimesed, kes on seal olulistel positsioonidel sooviksid, et tehnoloogia areneks kiiresti. Tehnoloogiausk, mis on veidi teises dimensioonis kui vabariiklaste ja demokraatide teema."

Tehnoloogiahiiud katsetavad tema hinnangul milline suunamine või tsenseerimise viis toob kõige rohkem kahju või kasu. "Kui see kokkuvõttes toob neile kahju – mida praegu on täitsa näha – siis nad ju ei võida sellest, vaid pigem kaotavad," märkis ta.