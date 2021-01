USA uuringufirma Edelmani andmetel on USA-s usaldus meedia vastu läbi aegade madalaim, vähem kui pooled ameeriklastest ja vaid 18 protsenti vabariiklastest ütleb, et usaldavad traditsioonilisi meediaväljaandeid.

"See on informatsiooni pankrot," ütles Edelmani tegevjuht Richard Edelman.

"Vastutavad isikud on meile valetanud ja meediaallikaid peetakse politiseerituks. Tulemuseks on kvaliteetse teabe puudumine ja suurenenud jagunemine," ütlesid Edelmani uuringus osalenud inimesed.

Küsitlusest selgus, et 56 protsenti ameeriklastest nõustub väitega, et ajakirjanikud ja reporterid üritavad meelega inimesi eksitada. Vähemalt 58 protsenti leiab, et enamik uudisteorganisatsioone tegeleb rohkem ideoloogia ja poliitilise positsiooni toetamisega kui avalikkuse teavitamisega.

USA vabariikliku partei toetajate usaldus traditsioonilise meedia vastu langes pärast 2020. aasta presidendivalimisi.

"57 protsenti ameeriklastest peab poliitilist ja ideoloogilist polariseerumist nii äärmuslikuks, et usub, et USA on külmas kodusõjas," ütles Edelman.

Kõige rohkem usaldati Edelmani uuringu kohaselt meediat Indoneesias ja Hiinas, kõige vähem Venemaal ja Jaapanis.

Edelmani andmetel on ka sotsiaalmeedia usaldus USA-s kõigi aegade madalaim, vaid 27 protsenti.