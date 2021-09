Endine riskifondi juht tahab Parlerile anda uue hingamise

Suurbritannia kodanik George Farmer tahab sotsiaalmeedia platvormi Parler viia miljonite kasutajateni. Farmer väidab, et tahab kaitsta sõnavabadust ja võitleb tehnoloogiahiiglaste tsensuuri vastu.

Parler eemaldati pärast Kapitooliumi rahutusi Apple'i ja Google'i veebipoodidest. Nädalaid hiljem vallandati Parleri tegevjuht John Matze. Ta läks riidu Parleri peamise investori Rebekah Merceriga.

Mais liitus Parleriga Suurbritannia kodanik George Farmer. Farmer tahab rakendusele anda uue hingamise. "Minu eesmärk on pakkuda Parlerit inimestele, kes tunnevad, et peavool on nad välja lõiganud," ütles Farmer.

Farmer tahab Parleri viia massidesse, kuid samal ajal vastanduda suurtele tehnoloogiafirmadele nagu Twitter ja Facebook.

Farmer töötas varem oma isa asutatud riskifondis. Ta osales aktiivselt ka Brexiti kampaanias. Samuti juhatas ta USA parempoolse rühmituse Turning Point Suurbritannia haru.

Farmeri sõnul tahab ta Parleri juhtimisel kaitsta sõnavabadust.

"Suuri tehnoloogiafirmasid süüdistati varem, et nad aitasid 2016. aastal kaasa Trumpi võidule. Nende vastukäiguks oli kehtestada tsensuur," väitis Farmer.

Farmer tahab Parleri platvormile meelitada tuntuid parempoolseid poliitikuid ja arvamusliidreid. Suurim eesmärk on meelitada platvormile Trump. Endise presidendi konto tegevus on Facebookis, Twitteris peatatud.

"Trump on tsensuuri toimimise kohta parim näide," väitis Farmer.

Parler käivitati 2018. aastal ja sai populaarseks USA endise presidendi Donald Trumpi valijate seas.

Facebook ja Twitter suurendasid 2020. aasta USA presidendivalimiste eel väärinfot sisaldava sisu ohjeldamist. Seetõttu kasvas kiiresti Parleri populaarsus, kus hakkasid kohe levima vandenõuteooriaid sisaldavad postitused.