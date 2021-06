USA ärgitab EL-i digihiidude maksustamist edasi lükkama

USA ärgitas Euroopa Liitu peatama plaani kehtestada blokiülene digimaks ja hoiatas, et see võib nurjata rahvusvahelised kõnelused globaalse maksusüsteemi reformimise üle, nähtub uudisteagentuuri AFP käsutusse jõudnud diplomaatilisest dokumendist.

Washington on manitsenud käputäit Euroopa riike diskreetselt, kuid tungivalt plaani edasi lükkama, ütlesid tundmatuks jääda soovinud diplomaadid.

USA dokumendis öeldakse, et digimaks, millest Euroopa Komisjon peaks teatama 14. juulil, ohustab tööd, mida tehakse OECD/G20 raames.

Dokumendis ärgitati riike töötama maksuplaani edasilükkamiseks koos Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga.

"Selle ajastus ähvardab läbirääkimised tundlikul hetkel rivist täiesti välja lüüa," lisas USA.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raames peetakse läbirääkimisi, et jõuda globaalse maksu osas esialgse leppeni enne G20 rahandusministrite kohtumist 9. juulil. Seejärel jätkuvad läbirääkimised lõpliku leppe üle.

Diplomaatiliste allikate sõnul edastas USA oma sõnumi mitme EL-i riigi ministeeriumile, sealhulgas Saksamaale, Hollandile ja Põhjamaadele.

Riigid, mille poole Washington pöördus, olid ka EL-i eelmise digimaksu plaani nurjumise taga. Plaaniga oleks tõusnud USA tehnoloogiahiidude maksukoormus.

Prantsusmaa, Hispaania ja teised riigid kehtestasid hiljem riikliku digimaksu, millele reageeris raevukalt USA toonane president Donald Trump, kes kehtestas karistava tolli veinile ja muudele kaupadele.

Praegu peetakse läbirääkimisi globaalse ettevõtte tulumaksumiinimumi üle, aga ka selle üle, kuidas maksustada digihiidude üüratuid kasumeid.

Euroopa Komisjon on rõhutanud, et tema plaan oleks kooskõlas OECD-s kokkulepituga ja tabaks tuhandeid firmasid, sealhulgas ka Euroopa omasid.

Digimaksuga plaanitakse rahastada bloki 750 miljardi eurost pandeemiajärgset taasterahastut.

USA teatas, et ehkki komisjoni kinnitusi hinnatakse, on edasilükkamine vajalik, et rahuldada olulisi huvigruppe, keda Euroopa ühepoolsed meetmed ärritaks.