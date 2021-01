Euroopa Liit on arutamas uut digitaalset poliitikat, millel oleks suur mõju USA tehnoloogiahiiglastele (Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter). Peamine eesmärk on vähendada internetigigantide monopoolset ülemvõimu ja tagada suurem eraelu puutumatus.

"Peame kehtestama tehnoloogiahiiglaste kontrollimatule poliitilisele võimule demokraatlikud piirid. Kuigi Twitteri tegevus oli õige, kui nad blokeerisid Trumpi konto, siis sellised sõnavabaduse tõkestamised peaksid põhinema seaduste alusel, mitte eraettevõtete reeglite põhjal," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Trumpi administratsioon pidas Euroopa Liidu plaane sotsiaalmeedia sisu reguleerimiseks USA huvidele vaenulikuks. Von der Leyen loodab, et Bideni administratsioon teeb Euroopa Liiduga rohkem koostööd.

"Koos saaksime luua digitaalse majanduse reeglistiku, mis kehtiks kogu maailmas," lisas von der Leyen.

Von der Leyen tervitas Joe Bideni ametisseastumist ja leidis, et tegemist on Atlandi-üleste suhete uue koidikuga. Lisaks hoiatas ta USA internetiettevõtteid, et tulemas on uus reguleerimise ajastu.

"Euroopa Liit ei ole immuunne Donald Trumpi poolt valla päästetud demokraatiaohu suhtes ja peab vandenõuteooriate ja valeinformatsiooni leviku tõkestamiseks internetti rohkem reguleerima," von der Leyen.

Von der Leyen teatas Euroopa Parlamendi liikmetele, et USA administratsiooni vahetus ei tohi viia illusioonideni.

"Kuigi Donald Trumpi presidentuur võib olla ajalugu, pole tema liikumine kuhugi kadunud. Valimistel hääletas tema poolt üle 70 miljoni ameeriklase. Vaid mõni päev tagasi tungisid osad neist Kapitooliumi hoonesse," ütles von der Leyen.

"Kapitooliumi ründamise telepildid šokeerisid meid kõiki. See juhtub siis, kui sõnad õhutavad tegutsema. Nii juhtub, kui vihakõne ja võltsuudised levivad kulutulena digitaalse meedia kaudu. Neist saab oht demokraatiale, peame võtma Kapitooliumi sündmusi kainestava hoiatusena," lisas von der Leyen.

Von der Leyen tõstis samuti esile eelmise aasta augustis toimunud juhtumit, kui paremäärmuslikud meeleavaldajad üritasid tungida Saksamaa parlamendi hoonesse.

"Ka Euroopas on inimesi, kes tunnevad end ebamugavalt ja on väga vihased. On olemas inimesi kes levitavad vandenõuteooriaid, mis on sageli segu täiesti absurdsetest fantaasiatest. Ja muidugi näeme, et vandenõuteooriatest alguse saanud vihkamine ja põlgus levib sotsiaalmeedias filtreerimata miljonitele inimestele," ütles von der Leyen.

Von der Leyeni kõne näitas Euroopa Liidu kasvavat soovi reguleerida interneti-platvormidel levivat sisu. Samuti proovib Euroopa Liit vältida olukorda, kus sisu reguleerimise otsused jäävad eraettevõtetele.