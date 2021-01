Iisraeli tervishoiuametnik: koroonaviiruse epideemia on jõudnud lõpufaasi

Iisraeli tervishoiuametniku sõnul on riik koroonaviiruse epideemia tõrjumisel viimases staadiumis ja vaktsineerimisprogramm on andnud selgeid tulemusi.

"Oleme koroonaviiruse epideemia viimases staadiumis. Iisrael näitab oma vaktsineerimisprogrammiga kogu maailmale, et on olemas väljumisstrateegia," teatas Tel Avivi Ichilovi haigla direktor Ronni Gamzu.

Gamzu arvamust jagab ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes teatas eelmisel nädalal koosolekul, et "koronaviiruse epideemia on läbi".

Iisraeli võimude enesekindlus tuleneb sellest, et riigis on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ligi veerand elanikest ja ravim on andnud positiivseid tulemusi.

Iisraelis on vaktsineeritud kaks ja pool miljonit inimest - 30 protsenti ühiskonnast.

Netanyahu lubas eelmisel nädalal, et Iisrael kiirendab veelgi vaktsineerimisprogrammi ja eesmärgiks on anda süst 170 000 inimesele päevas.

Iisraeli tervishoiuministeerium plaanib märtsi lõpuks koroonaviiruse vastu vaktsineerida 5,2 miljonit kodanikku.

Vähemalt 75 protsenti üle 60-aastastest Iisraeli elanikest on saanud juba vähemalt ühe koroonaviiruse vastase vaktsiini süsti.

Gamzu kiitis Iisraeli valitsust ja Netanyahut vaktsineerimisprogrammi läbiviimise eest, kuid lisas, et tegelik tunnustus kuulub Iisraeli rahvale.

"Suurim tunnustus kuulub Iisraeli rahvale, kes usuvad, et vaktsineerimine on vajalik. Seda ei ole juhtunud mujal maailmas," lisas Gamzu.

Netanyahu kutsus üles iisraellasi järgima valitsuse kehtestatud rangeid koroonaviiruse piiranguid. Iisraeli tervishoiuametnike sõnul kestavad ranged piirangud vähemalt jaanuari lõpuni.

Pärast vaktsineerimiskampaania käivitamist on Iisraelis koroonaviiruse juhtumite arv tõusnud.

Gamzu sõnul on siiski raskelt haigete inimeste arv ühtlustumas ja on positiivseid märke nende vähenemisest.

Pühapäevast alates on Iisraelis võimalus kõigil üle 45-aastastel kodanikel lasta ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida.