Iisraeli saabus uus vaktsiinilast ja esimesed on saanud ka teise kaitsesüsti

Iisraeli saabusid pühapäeval sajad tuhanded Pfizer-BioNTechi vaktsiinidoosid ning kuu lõpuks peaks riiki jõudma miljon vaktsiini. Esimesed inimesed on saanud juba teise kaitsesüsti.

Teisipäeval jõudis Iisraeli üle 100 000 Moderna vaktsiini, kuid pühapäeval jõudis riiki sellest mitmekordne hulk Pfizer-BioNTechi vaktsiini, vahendab The Times of Israel.

Iisraelis on esimese vaktsiinidoosi saanud üle 1,7 miljoni inimese, mis on ligikaudu viiendik rahvaarvust. Iisrael on maailmas kõige kiiremas tempos inimesi vaktsineerinud.

Peaminister Benjamin Netanyahu sai laupäeval esimese inimesena Iisraelis teise vaktsiinidoosi. Kohe pärast teda sai oma teise süsti ka terviseminister Yuli Edelstein.

Peaminister loodab, et Iisrael on esimene riik, kes vaktsiinide mõjul koroonakriisist väljuda suudab.

Praegu vaktsineeritakse riigis vanureid ja riskirühmi, kuid järgmisena peaks oma süstid saama õpetajad ning ka inimesed alates 50. eluaastast.

Iisraelis on kokku registreeritud 487 034 koroonajuhtu, viirusega on surnud 3645 inimest. Haiglaravil viibib ligikaudu 1000 inimest.