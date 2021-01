Hiidlased tutvustasid oma ideed teisipäeval energiakompleksi võimalikus asukohas ehk Kõrgessaares juba aastaid varemeis seisva kalatehase tööstusala juures. Päikesepargi võimsus võiks jääda ühe kuni viie megavati vahele. Selle energia abil saaks toota veest elektrolüüsi teel vesinikku.

Hiiumaa praegune bussiliikluse hange saab läbi kaheksa aasta pärast ja uue hankeperioodi puhul on soov üle minna juba kohaliku vesiniku jõul liikuvatele bussidele.

"Päikesepargi rajamine võiks olla suurusjärgus kaks miljonit eurot. Elektrolüüseritel on täna ainult eksperimentaalhinnad ja on väga kallid. Ei oska öelda, milline see lõpptulemus on," ütles Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid.

Vajaliku raha leidmiseks tahab Hiiumaa esitada taotluse vesiniku tervikahela pilootprojektide meetmesse, mida finantseeritakse Euroopa taasterahast. Keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistavad meedet praegu ette.

"See meede on mõeldud selleks, et otsida Eestis projekte või siis toetada projekte mõlemas otsas, nii tarbimise kui tootmise poole pealt," lausus keskkonnaminister Rain Epler.

Epler ütles, et meetme taotlusvoor avaneb ehk suveks. Enne seda on vaja saada 50 miljoni euro kasutamiseks veel Euroopa Liidu poolne kinnitus.