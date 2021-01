Hooldekodud loodavad pärast vaktsineerimisi uksed avada

Hooldekodudes käib vaktsineerimine. Kliendid ja nende lähedased ootavad, kas teise doosi saamise järel avanevad uksed külastamiseks. Hooldekodude juhid ütlevad, et külastuspiirangute ajal on sesoonsed haigused kõikjal märgatavalt vähenenud. Samas nõustuvad nad, et kliendid vajavad suhtlemist omastega.

Üldine arvamus on – uksed tuleb avada kohe, kui viirusolud seda võimaldavad.

Iru hooldekodus sai jaanuari alguses 105 klienti positiivse diagnoosi ja kõik 300 klienti asuvad eraldi tsoonides. Kui maja on suur ja inimesi võimalik üksteisest eraldada, ei asu nad sellegipoolest raudse eesriide taga.

Iru hooldekodu direktor Jaanika Luus lausus, et külastajatele tuleb uksed avada olenevalt haigusoludest Eestis ja hooldekodus, jälgida terviseameti ja teadusnõukoja näpunäiteid. Kuid nii kiiresti kui võimalik.

"Kui meil on ka positiivseid kliente mõnes üksuses, siis me ei pea ju seda üksust avama. Me saame avada teised üksused. Kus me saime esimesed positiivsed diagnoosid, seal juba inimesed paranevad. Nii nagu me maja sulgesime, järk-järgult, nii me saame ka avada," rääkis Luus.

Praeguseks on Iru hooldekodu kõik kliendid ja töötajad vaktsineeritud. Saaremaal näiteks on vaktsineeritud 160 Kuressaare haigla hoolekodu asukat ja töötajat, umbes sama palju on jäänud, kõigile saab nädalaga ringi peale.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles, et hooldekodude avamise küsimuses peaks pöörduma teadusnõukoja poole. "Et küsida nende hinnangut, kas me julgeme tunnistada need inimesed täiesti ohutuks ja külastuse täiesti ohutuks, kui on saadud kaks doosi vaktsiini kätte, sest me võime ju alati mõelda, kas me saame külastajaid testida?" lausus Laane.

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar ütles, et hooldekodude juhtkonnad peaks otsustama, millal uksed külastajatele avada – hooldekodud asuvad erineva nakkusohuga piirkondades ja ühe vitsaga siin lüüa ei saa.

"Kui meil saab suur osa Eesti populatsioonist – nii hooldekodudes kui väljaspool hooldekodusid – vaktsineeritud, siis ma väga loodan, et me saame endise korra juurde tagasi minna," ütles teadusnõukoja liige Irja Lutsar.

Eestis on esimene süst tehtud 22 hooldekodus, kokkulepped on sõlmitud 134-ga.