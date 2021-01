Keskerakond võttis laste psühhiaatrilise abi eelnõult allkirjad tagasi

Selle muudatuse vastu oli nii õiguskantsler kui ka noortega tegelevad psühhiaatrid. Psühhiaatrite sõnul poleks seadus noorte olukorda mitte parandanud, vaid probleeme juurde tekitanud.

Kaja Kallase sõnul võetakse lähiajal vastu seadusemuudatus, mis EKRE vastuseisu tõttu on juba enam kui aastaks riigikogus toppama jäänud ja mis annab alaealistele õiguse ilma vanemate nõusolekuta pöörduda psühhiaatri poole.

Praegu võivad Eestis 16-aastased osaleda kohalikel valmistel, aga söömishäirete või depressiooni puhul ei tohi nad ilma vanemate nõusolekuta psühhiaatrilt abi otsida.

"Kõigepealt peaks saama mina peaministri volitused, et valitsus saaks hakata tegutsema ja see võiks olla kasvõi esimene otsus, mis me teeme, et kiiresti sellega edasi liikuda. Ma ei tea peast, mis see jõustumise tähtaeg on, aga ma eeldan, et see on tavapärases korras," ütles peaministrikandidaat Kaja Kallas.

Keskerakonna esindaja koalitsioonikõnelustel Mailis Reps lisas, et kui tavalist parlamendirütmi arvestada, siis jaanuari lõpus tuleb valijatega kohtumise periood ning suure tõenäosusega on veebruarikuu jooksul võimalik eelnõu seadusena vastu võtta.

Reformierakond ja keskerakond jätkavad kolmapäeval koalitsioonikõnelusi regionaalpoliitika, maaelu, põllumajanduse ja rahvastiku teemadel.