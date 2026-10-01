Indrek Rahumaa pesuäri ähvardab põhjaminek

Septembris läksid oksjonile ELG kontserni kuuluva tekstiilitootja Lauma Fabricsi tootmishooned Lätis alghinnaga ligi üheksa miljonit eurot, kirjutab Äripäev. Lauma Fabricsi pidevalt kõikuv maksuvõlg ulatus sel kuul 123 000 euroni, nähtub Läti äriregistrist.

Lauma Fabricsi võlausaldaja Läti pank Rietumu kavatseb panustada ettevõtte tootmise elushoidmisesse, kirjutas nädal tagasi Läti uudisteagentuur Leta.

Kunagi Silvano Fashioni Poola börsile viinud Rahumaa tahtis ka ELG Londoni börsile viia, kuid seni ei ole see õnnestunud. See pidanuks juhtuma läbi Rockpooli, kuid eelmisel aastal hakkas protsess toppama, sest Rockpooli sõnul vaevas ELG-d näiteks käibekapitali puudus, ka oldi tarnijatele võlgu.

Rahumaa Äripäeva kirjalikule kommentaaripalvele ei vastanud.

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Rahumaale kuuluv kunagine Euroopa üks juhtivaid tekstiili- ja pesutööstuse gruppe AS Lauma International muutus 2017. aastal nimevahetuse järel AS European Lingerie Groupiks, lühendatult ELG-ks.