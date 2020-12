Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas ütles, et mandariine osteti pühadeperioodil ligikaudu 123 tonni. "Mandariinid on ka üks kõige menukam toode aastast aastasse ja ka nende ostukogused on üsna sarnased olnud," märkis ta.

"Küll aga nägime läinud pühadeperioodil suuremat huvi mitmesugust sorti värske liha järele – kasvas nii sea-, kana- kui loomaliha ostmine, samuti oli menukad jahutatud part ja värske kala," märkis Kikas.

Ka tõi ta välja, et kuna inimesed veetsid varasemate aastatega võrreldes enam aega kodus pereringis, siis osteti arvatavasti tänu sellele pühade ajal korraga ka rohkem koduseks toiduteoks varuks.

"Näiteks kartulit müüsime ligi 100 tonni, mis on mullusest 45 protsenti rohkem, tomateid osteti 40 protsenti ning aedsalateid-salatisegusid 35 protsenti enam. Suisa 3,5 korda kasvas aastatagusega võrreldes granaatõunte ning kaks korda melonite ostmine, mida müüsime kokku vastavalt kaheksa ja seitse tonni," täheldas Kikas.

Pühadeperioodil oli Prisma kauplustes kõige müüdum kaup mandariinid. Jõulunädalal müüdi kokku 60 tonni mandariine, millest 13 tonni müüdi 23. detsembril, mis oli sarnaselt eelmiste aastatega suurima müügiga kuupäev pühade ajal, ütles Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin.

Pühade enimmüüdud toodete seas olid tema sõnul lisaks tavapärasele piimale, kurgile ja banaanile veel näiteks lõhefilee, kalamari, Martini Asti, jõuluteemalised kinkekorvid, Vana Tallinna glögi, kalmuküünlad ja hurmaa.

Jõulukingituste müügiedetabelis olid Pärlini sõnul ülekaalukalt mänguasjad – suured pehmed loomad, erinevate populaarsete brändide mänguasjad ning ka lauamängud. "Ülimalt populaarsed olid ka Sipsiku-teemalised tooted, näiteks Sipsiku CD-d, raamatud ja mänguasjad," märkis ta.

Rimis suurim mandariinimüük

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et sarnaselt eelmisele aastale müüdi ka tänavu jõulunädalal Coopi kauplustes üle 150 tonni mandariine ja klementiine ning eelmise aastaga võrreldes oli kasv ligi 5 protsenti.

Selver müüs jõuludel ja sellele eelneval nädalal mandariine üle 220 tonni. Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et jõuluperioodi läbimüügid eelmise aastaga võrreldes kasvasid ning võrreldavate kaupluste vaates kasvas müük mullusega võrreldes kümnendiku võrra.

"Osa ostudest kandus võrdluses eelmise aastaga veidi enam 22. detsembrile, kuid suurim müügipäev oli mullusele sarnaselt 23. detsember. Suures pildis kordusid perioodil 20. kuni 25. detsember eelmise aasta mustrid ja COVID-19 jõulumüüke oluliselt ei mõjutanud," täheldas Anderson.

Tema hinnangul on kevadel alguse saanud kodus toiduvalmistamise suundumus tulnud, et jääda, ning see iseloomustab ka jõuluperioodi. Nimelt kasvas Andersoni sõnul värske kala müük üle 60 protsendi ja värske liha müük üle 30 protsendi. "Väiksem oli nõudlus valmistoitude ja kondiitritoodete kategoorias – valmistoidust eelistatum oli jätkuvalt toorainete ostmine," tõdes ta.

Rimi sisekommunikatsiooni spetsialist Heleri Tamme ütles BNS-ile, et lõppeva aasta detsembrikuus oli mandariinide müük eelmise aastaga võrreldes 2 protsenti suurem. Jaekett müüs mandariine kokku üle 500 tonni ning mahemandariinide müük tõusis enam kui kaks korda.

Tamme tõi ka esile, et kohalikke õunu oli tänavu hästi saada ning neid müüdi detsembris 14,1 tonni ehk üle nelja korra rohkem kui mullu samal kuul, mil müüdi 3,3 tonni õunu. Samuti kasvas värskete marjade müük 2,5 korda.

COVID-19 mõju tõttu on tema sõnul vähenenud smuutide ja värskete mahlade müügid – inimesed on rohkem kodukontorites, lapsed koduõppel ja to go toodete nõudlus vähenes. "Kui sügisel müüdud kogused olid enam-vähem eelmise aasta tasemel, siis peale uusi piiranguid on müügid taas vähenenud," nentis ta.

Tamme tõi huvitava tähelepanekuna välja, et pühadeaegselt on värskete hapukapsaste müük kasvanud eelmise aastaga võrreldes ligi 30 protsenti, millest võiks järeldada, et sel aastal nägid inimesed kapsaste lauale panemiseks rohkem vaeva.