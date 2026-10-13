X!

Mitmed Tallinna teetööd kestavad oodatust kauem

Eesti
Teetööd Tallinnas Kreutzwaldi tänaval
Teetööd Tallinnas Kreutzwaldi tänaval Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Mitmed teetööd Tallinnas kestavad tänavu oodatust kauem. Mõnel pool jätkub remont novembri keskpaigani ja teede sulgemisest põhjustatud ummikud on kulutanud kõvasti kohalike aega. Linnavalitsus lubab töid tuleval aastal paremini ajastada.

Liivalaia tänava asfalteerimine pidi esialgse plaani järgi lõppema 18. oktoobril ja Kreutzwaldi tänava ehitustööd 16. oktoobril, kuid teeremont on jäänud venima. Peterburi tee remont on nüüdseks lõpusirgele jõudnud, aga teetööd on kaasa toonud liiklusseisakuid. Paljud tallinlased on ehitustööde hinda omal nahal tunda saanud.

"Rida, mis keerab ära Ülemiste Citysse, blokeerib kogu seda ristmikku. Ma arvan, et päevas kaotan mingi 20 minutit siin piirkonnas kindlasti," ütles tallinlane Merle.

"Tund aega olen ummikus kindlasti, võib-olla rohkem," sõnas tallinlane Artur.

Abilinnapea Kristjan Järvan kirjutab viivitused ootamatute asjaolude arvele.

"Nendest kõige markantsem tõenäoliselt on Liivalaia tänava remont, kus tuvastati gaasileke ja selle tõttu asfalteerimistööd on veidi lükkunud edasi. Küll aga nad algavad juba järgmisel esmaspäeval. Tahaks ikkagi jõuda siin novembri esimestel nädalatel kogu projekti valmis," lausus Järvan.

Peterburi maantee tööd on Järvani sõnul graafikus ja järgmisel aastal jõutakse ka Väo teelõigu remondini. Kreutzwaldi tänava remont peaks läbi saama oktoobri lõpuks.
TalTechi liikuvusinsener Tanel Jairus märgib, et teetööde kestust on keeruline ette ennustada, kuna pole teada, mis maa all ootab. Ka suurte projektide aasta peale laiali hajutamist takistab teeremondi kapriisne iseloom.

"Kõikvõimalike materjalide paigaldamisel on ju eraldi tingimused - mis temperatuurid, mis niiskus, jääb see sügiseks vihmade peale, külma peale. Siis on see töö tulemus ka kehvem selle võrra," sõnas Jairus.

Jairus leiab, et teetööde korraldusse suurte muutuste sisse viimine pigem halvendaks seisu.

"See praegune süsteem, kus iga kord tehakse natuke paremini, on tegelikult hea," ütles Jairus.

Järvan tunnistas, et remonditööd algasid alles suve lõpul, kuna hangetega alustati liiga hilja ning lubab Tallinna poolt vigade parandust.

"Sellel aastal oleme väga tugevalt pingutanud selle nimel, et jõuaksime hanke sellel aastal ära teha, mis tähendab et me jõuame järgmise aasta alguses lepingusse ja see omakorda tähendab, et järgmisel aastal saavad teetööd alustada juba kevadel, siis kui ilmad on piisavalt soojad," ütles Järvan.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:03

Eesti suursaadik Ukrainas: ees on raske talv, kuid inimesed on sellega arvestanud

21:59

ETV spordisaade, 13. oktoober

21:57

Eesti sportvõimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasta

21:32

Tallinna linnaarhiivis taastati ajalooline kaubatõsteratas

21:26

Meremuuseum pani Pärnus püsti installatsiooni Sorgu tuletorni päästmiseks

21:25

Estonias astus üles Suurbritannia suurim kooriühing

21:20

Tartu investeerib 5 miljonit eurot tänavapuhastusega tegeleva ameti loomiseks

21:18

Mitmed Tallinna teetööd kestavad oodatust kauem

21:15

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

21:10

USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamisega

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

10:36

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

11:30

Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole

19:20

Zelenski hinnangul on Ukraina positsioonid rindel tugevad Uuendatud

07:03

Kolm suurt liikmesriiki tahavad EL-i õigusaktidele hädapidurit

15:11

Kadri Simson naaseb sotside ridades Eesti poliitikasse Uuendatud

08:36

Galerii: vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

06:45

Ukraina rünnakud halvasid liikluse Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele

12.10

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

06:25

Saudi Araabia pealinna raputasid mitmed plahvatused

ilmateade

SPORT

21:59

ETV spordisaade, 13. oktoober

21:57

Eesti sportvõimlejad unistavad Bilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasta

21:15

Pärnu jäi eurosarjas Prantsusmaa kõrgliigaklubile alla

20:54

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga

loe: kultuur

19:07

Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

18:59

Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

18:58

Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

18:50

Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

loe: eeter

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

15:14

Anu Rannaveski: ajateenistuses saavad naised üldiselt ise oma üksuse valida

13:40

Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

12:20

"Teise mätta otsast": noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (13.10.2026 18:00:00)

15:45

Kadri Simson naaseb sotsiaaldemokraatide ridades Eesti poliitikasse

15:40

Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi

15:35

Tartu võtab osa tänavate hooldusest enda kätte

15:20

Raadiouudised (13.10.2026 15:00:00)

12:50

Joller tutvustas riigikogus erihoolekandeteenuste korralduse reformi

12:45

Hiina autotootjad püüavad Euroopas oma turuosa suurendada

12:35

Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot

12:30

Kolmapäeval sajab peamiselt Lääne-Eestis

12:20

Raadiouudised (13.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo