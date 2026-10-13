Mitmed Tallinna teetööd kestavad oodatust kauem

Liivalaia tänava asfalteerimine pidi esialgse plaani järgi lõppema 18. oktoobril ja Kreutzwaldi tänava ehitustööd 16. oktoobril, kuid teeremont on jäänud venima. Peterburi tee remont on nüüdseks lõpusirgele jõudnud, aga teetööd on kaasa toonud liiklusseisakuid. Paljud tallinlased on ehitustööde hinda omal nahal tunda saanud.

"Rida, mis keerab ära Ülemiste Citysse, blokeerib kogu seda ristmikku. Ma arvan, et päevas kaotan mingi 20 minutit siin piirkonnas kindlasti," ütles tallinlane Merle.

"Tund aega olen ummikus kindlasti, võib-olla rohkem," sõnas tallinlane Artur.

Abilinnapea Kristjan Järvan kirjutab viivitused ootamatute asjaolude arvele.

"Nendest kõige markantsem tõenäoliselt on Liivalaia tänava remont, kus tuvastati gaasileke ja selle tõttu asfalteerimistööd on veidi lükkunud edasi. Küll aga nad algavad juba järgmisel esmaspäeval. Tahaks ikkagi jõuda siin novembri esimestel nädalatel kogu projekti valmis," lausus Järvan.

Peterburi maantee tööd on Järvani sõnul graafikus ja järgmisel aastal jõutakse ka Väo teelõigu remondini. Kreutzwaldi tänava remont peaks läbi saama oktoobri lõpuks.

TalTechi liikuvusinsener Tanel Jairus märgib, et teetööde kestust on keeruline ette ennustada, kuna pole teada, mis maa all ootab. Ka suurte projektide aasta peale laiali hajutamist takistab teeremondi kapriisne iseloom.

"Kõikvõimalike materjalide paigaldamisel on ju eraldi tingimused - mis temperatuurid, mis niiskus, jääb see sügiseks vihmade peale, külma peale. Siis on see töö tulemus ka kehvem selle võrra," sõnas Jairus.

Jairus leiab, et teetööde korraldusse suurte muutuste sisse viimine pigem halvendaks seisu.

"See praegune süsteem, kus iga kord tehakse natuke paremini, on tegelikult hea," ütles Jairus.

Järvan tunnistas, et remonditööd algasid alles suve lõpul, kuna hangetega alustati liiga hilja ning lubab Tallinna poolt vigade parandust.

"Sellel aastal oleme väga tugevalt pingutanud selle nimel, et jõuaksime hanke sellel aastal ära teha, mis tähendab et me jõuame järgmise aasta alguses lepingusse ja see omakorda tähendab, et järgmisel aastal saavad teetööd alustada juba kevadel, siis kui ilmad on piisavalt soojad," ütles Järvan.